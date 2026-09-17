رشت ۲۰۱شب است حماسه‌ای به وسـعت ایران قوی آفریده و تا پای جان برای ایـران ایسـتاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی -  از دهه اول اسفند ماه سال گذشته تا کنون با آغاز جنگ تحمیلی رمضان ، ملت ایران در سراسر کشور در اجتماعات شبانه حضور داشتند.‌
غیور مردان و زنان دیار میرزا نیز هم پای دیگر هموطنان در قرار های شبانه حضوری فعال داشتند و هیچ‌گاه میدان را در این شب ها خالی نکردند.
شهرستان رشت یکی از شهرستان های پای  میدان دراین  ایام بود، برپایی موکب های با غرفه های  فرهنگی ، هنری، دینی و مذهبی و... از اهم فعالیت های جانبی در قرار های شبانه در میدان شهدای ذهاب رشت است.
این شب ها با وجود اینکه همه از شهادت آقای شهید ایران و دیگر شهدای جنگ تحمیلی  غمگین  و عزا دار بودند اما با اقتدار در اجتماعات شبانه حضور داشتند.‌

روایت حضور / بیش از ۲۰۰شب ایستادگی در میدان شهدای ذهاب رشت

کوثر یکی از شهروندان شهرستان رشت در گفتگو با خبرنگار ما گفت : این ملت تا پای جان  با اقتدار در میدان هستند و از ارزشهای این مرز و بوم دفاع می کنند.‌
وی با تاکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی رمز پیروزی در برابر دشمنان است، افزود : آمریکا جنایت کار و اسرائیل بداند این ملت تربیت شده مکتب حسینی  هستند  و از احدی نمی ترسند آماده شهادتند و هرگز نخواهند توانست به توطئه هایشان دست یابند. 

روایت حضور / بیش از ۲۰۰شب ایستادگی در میدان شهدای ذهاب رشت
این شهروند رشتی با اشاره به اینکه در این مدت اکثر شب ها حضور داشت، تصریح کرد:  ملت غیور ایران هرگز اجازه نخواهند داد دشمنان انقلاب و نظام  به خاک وطن نفوذ کنند، یاوه گویی های دشمنان از دیر باز تا کنون ادامه دارد اما این ملت با اقتدار در برابر شأن خواهند ایستاد.‌
ساعت بیست و سی دقیقه  قرار شبانه مردم ولایتمدار شهرستان رشت در میدان شهدای ذهاب است.‌
درمسیر اجتماع  یکی با پرچم سه رنگ ایران و دیگر با پرچم قرمز خونخواهی شهدای جنگ تحمیلی   راهی میدان می شوند، و گروه دیگری با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا در این ایام پر شور تر از همیشه در میدان حضور دارند.‌

روایت حضور / بیش از ۲۰۰شب ایستادگی در میدان شهدای ذهاب رشت

در این شب های حماسی، رشت؛ یکپارچــــه فریاد مقـــــــــاومت سر می دهد «بزن که خوب می‌زنی»  از دیگر نوا های این شب ها در میدان شهدای ذهاب رشت است.‌

۲۰۱شب‌ایستادگی برای ایران ، رشت  بیش از ۲۰۰شب است  حماسه‌ای به وســـعت ایران قوی آفــــــــریده و تا پای جان برای ایـران ایســتاده است.

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برچسب ها: اجتماع ، رشت ، اقتدار
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