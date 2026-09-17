باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - اسداله تیمورییانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: توسعه استفاده از خوراک آماده در واحدهای پرورش دام و طیور، مؤثرترین راه برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید در این صنعت است.
او بر نقش استراتژیک کارخانجات خوراک دام در تأمین امنیت غذایی استان تأکید کرد و افزود: ارتقای کیفیت و استفاده از دانش فنی در تولید خوراک، مستقیمترین مسیر برای افزایش بهرهوری در واحدهای پرورش دام و طیور است.
تیمورییانسری در پایان، اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی استان مازندران را یادآور شد و گفت: توسعه صنعت خوراک آماده، علاوه بر افزایش بهرهوری و تأمین امنیت غذایی، نقش کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی، احیای روستا زیستی و ایجاد و تقویت مشاغل روستایی دارد. مازندران با ظرفیتهای گسترده در دام و طیور، میتواند الگویی ملی در این حوزه باشد.