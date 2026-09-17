باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - املاک «جفری اپستین» قاچاقچی انسان که در سال ۲۰۱۹ به زندگی خود پایان داد، با شکایت جدیدی از سوی دو زن روبه‌رو شده است.

این دو زن می‌گویند که اپستین در کودکی از آنها سوء استفاده کرده و تصاویر مربوط به آن را در آرشیو خود نگه داشته است. به گفته آنها، اپستین مجموعه بزرگی از این تصاویر در اختیار دارد و بسیاری از قربانیان حتی از این موضوع مطلع نیستند.

آنها از قاضی خواسته‌اند دستور ایجاد برنامه‌ای را صادر کند که بتواند تمام افرادی را که تصاویر غیرقانونی از آنها ممکن است در مجموعه اپستین وجود داشته باشد، شناسایی شده و از وجود این تصاویر مطلع شوند. آنها همچنین خواستار دریافت غرامت مالی شدند.

در این شکایت گفته شده که اپستین در طول دو دهه تصاویر سوءاستفاده از کودکان را جمع‌آوری کرده و در اختیار دیگران قرار داده است.

همچنین گفته شده که اپستین از دهه ۱۹۹۰ در گاوصندوق خانه‌اش در نیویورک، مجموعه‌ای از تصاویر نامناسب از کودکان را که به عنوان یک «کتاب مدلینگ» نگهداری می‌کرد، ایجاد و حفظ کرده است.

همچنین گفته شده که دست‌کم از سال ۲۰۰۰، اپستین از دستیار خود می‌خواست از چند کودک تصاویر برهنه بگیرد. او در ازای این تصاویر به آنها پول می‌داد و سپس از این عکس‌ها برای مقاصد خود و احتمالاً دیگران استفاده می‌کرد.

منبع: گاردین