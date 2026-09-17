باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامرضا تاجگردون در همایش بزرگداشت مقام پزشک به مناسبت زادروز حکیم ابوعلی سینا، ضمن تبریک این مناسبت و قدردانی از پزشکان و خانوادههای آنان، اظهار کرد: بسیار خرسندم که فرصتی فراهم شد تا در جمع پزشکان عزیز و گرانقدر حضور داشته باشم.
او با اشاره به سابقه خدمت خود در استان فارس و شهر شیراز افزود: خودم را با شیراز و فارس غریبه نمیدانم. سالها افتخار خدمتگزاری به مردم شریف استان فارس و شهر شیراز را در کسوت ریاست سازمان برنامه و بودجه استان فارس داشتم و هر آنچه امروز دارم و هر آنچه به دست آوردهام و موجب شده در مدارج بعدی قرار بگیرم، نتیجه خدمت در شهر شیراز و در کنار مردم شریف و دوستداشتنی این شهر است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، شیراز را شهری با جایگاه تاریخی و تمدنی ویژه دانست و گفت: شیراز شهر زیبایی است که تاریخ ایران و متعلق به جهان است؛ شهری که مهد تمدن و پرورشدهنده افتخارآفرینان بزرگ در طول قرنهای متمادی بوده است.
تاجگردون با اشاره به جایگاه شیراز در حوزه پزشکی تصریح کرد: در حرفه پزشکی نیز شیراز از گذشتههای دور سرآمد بوده و امروز نیز نهتنها در جنوب ایران و ایران، بلکه در بخشی از خاورمیانه جایگاه ویژهای دارد و باید به این ظرفیت افتخار کرد.
او در ادامه با طرح این پرسش که آیندگان درباره عملکرد امروز مسئولان و جامعه چه خواهند گفت، اظهار کرد: بیایید با هم فکر کنیم که دوست داریم یا دوست دارید در ۱۰ سال آینده درباره ما چه فکر کنند و چه بگویند. آرزوی تکتک ما این است که آیندگان، زمانی که نام ما را میشنوند، درباره عملکرد امروز ما مثبت فکر کنند و از آن به نیکی یاد کنند.
تاجگردون با اشاره به شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: ایران عزیز ما این روزها با مشکلات بسیاری مواجه است و امیدواریم به همت مردم عزیز و درایت کسانی که باید برای آینده تصمیم بگیرند، بتوانیم این مشکلات را با سربلندی پشت سر بگذاریم و آیندهای پرافتخار برای کل ایران رقم بزنیم.
پزشک فقط متولی درمان نیست
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر جایگاه اجتماعی پزشکان گفت: دوست ندارم از الفاظ کلیشهای درباره پزشک و پزشکان استفاده کنم، چون شما خود استاد این حوزه هستید؛ اما فقط یک جمله میگویم: امروزه پزشک فقط متولی درمان نیست، بلکه متولی امنیت روانی جامعه است.
او افزود: فردی که بیمار میشود، پیش از آنکه به درمان پزشک فکر کند، به امیدی که پزشک به او میدهد فکر میکند. بیمار نگاه میکند که پزشکش تا چه اندازه به او امید میدهد و آیا میتواند مسیر درمانی را که پزشک برای او تعریف کرده طی کند یا خیر و آیا ارزش دارد هزینههای زندگی خود و خانوادهاش را در این مسیر صرف کند.
تاجگردون ادامه داد: امنیت روانی و اجتماعی که پزشکان یک جامعه به آن تزریق میکنند، بسیار بیشتر از چیزی است که تصور میکنیم و این نقش تنها به تخصص، دست و مغز پزشک محدود نمیشود. امیدواریم گسترش امنیت روانی جامعه که بخشی از آن بر عهده پزشکان است، روزی در تمامی ارکان جامعه و میان مسئولان و خدمتگزاران نیز نقش خود را ایفا کند.
تا میتوانیم قوانین مادر را تغییر ندهیم
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرحشده درباره اصلاح قوانین مربوط به سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: با توجه به سابقهای که در عرصه قانونگذاری و اجرا دارم، از جمله افرادی هستم که معتقدم تا میتوانیم قانون را تغییر ندهیم، بهخصوص قوانین مادر و قوانینی که سالها تجربه پشت آنها قرار دارد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه دست به اصلاح قانون زدهایم، به دلایل متعدد، گاهی نه قانون جدید بهدرستی جاری شده و نه قانون قبلی استحکام خود را حفظ کرده است؛ بنابراین باید مراقب باشیم اصلاح قانون، خود موجب آسیب به قانون نشود.
تاجگردون با اشاره به خاطرهای از دوران فعالیت خود در مجلس گفت: در یکی از دورههای مجلس، زمانی که رئیس کمیسیون تلفیق بودم، یکی از نمایندگان که سابقه قضاوت داشت پیشنهاد داد تعرفه پزشکان متخصص به عدد مشخصی کاهش پیدا کند. من با این پیشنهاد مخالفت کردم و گفتم ما در مقام قضاوت نیستیم، بلکه در مقام تدوین قانون برای آحاد جامعه و آینده کشور هستیم.
او ادامه داد: ممکن است نمایندگان بر اساس نگاه عمومی جامعه تصور کنند که تعرفه یک خدمت باید کاهش پیدا کند، اما تعیین تعرفه باید بر اساس چارچوبهای قانونی، ضوابط مربوط به بیمه، ضرایب و سایر عوامل تعیینکننده انجام شود. نمیتوان صرفاً با رأی مجلس، یک عدد را برای تعرفه تعیین کرد و انتظار داشت مسئله حل شود.
تاجگردون تأکید کرد: تلاش کنیم قوانین خوب موجود را صرفاً به اسم اصلاح، دچار آسیب نکنیم. در موضوع نظام پزشکی نیز باید با همین نگاه حرکت کرد.
ضرورت پرهیز از مداخله غیرضروری دولت در نظام پزشکی
او همچنین درباره نحوه نظارت بر سازمانهای حرفهای گفت: همان اندازه که مداخله دولت در وظایف و امور اجرایی نظام پزشکی میتواند آسیبزا و غیرضروری باشد، تمرکز بیش از حد نظارت و قدرت در مرکز نیز میتواند مشکلساز شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نظام پزشکی در استان فارس باید بتواند بهخوبی بر عملکرد خود نظارت کند و در اصفهان نیز نظام مربوطه باید بتواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد. اگر نظارتی انجام نشد یا نظارت بهدرستی صورت نگرفت، طبیعتاً باید سطح بالاتر وارد نظارت شود.
تاجگردون هشدار داد: گرفتن قدرت از مراکز استانها و انتقال آن به یک مجموعه متمرکز در مرکز، میتواند زمینه نفوذ سیاسی و غیرحرفهای را فراهم کند و در نهایت موجب تمرکز قدرت و آسیب به نظام نظارتی شود.
او افزود: به عنوان برادر کوچک شما و فردی که در این حوزه تجربه دارد، توصیه میکنم تلاش کنید قدرت و اختیار نظارت در نظام پزشکی از استانها به مرکز منتقل نشود.
اجرای شتابزده نظام ارجاع و پزشک خانواده خطاست
تاجگردون در ادامه با اشاره به طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: در سالهای گذشته اجرای پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران تجربه شد و اکنون قرار است این طرح در سطح کشور اجرا شود. تجربه گذشته، دستکم در این دو استان، از نگاههای مختلف نیازمند بررسی است و نگرانیهایی درباره اجرای سراسری آن وجود دارد.
او افزود: وزارت بهداشت، دولت و مجلس تصمیم دارند نظام پزشک خانواده یا به تعبیر دقیقتر، نظام کامل ارجاع را در کشور اجرا کنند. همه ما، پزشکان و مردم، ممکن است درباره نحوه اجرای این طرح نگرانیها و دغدغههایی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: شخصاً معتقدم در شرایطی که جامعه پزشکی و نظام سلامت کشور از نظر تأمین مالی و مسائل دیگر با آسیبهای متعددی مواجه است، حرکت شتابزده برای اجرای این طرح درست نیست.
او ادامه داد: سیستمی که نمیتواند حق پزشک، بیمارستان یا حتی مطالبات مربوط به پرستاران را بهموقع پرداخت کند و در برخی موارد پرداختها با چندین ماه تأخیر انجام میشود، نمیتواند بدون فراهم کردن زیرساختهای مالی، نظام ارجاع یا پزشک خانواده را با سرعت اجرا کند.
تاجگردون گفت: فلسفه اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع روشن است؛ کاهش هزینههای سرانه، کاهش پرداختی خانوار و پزشک، ایجاد نظام تخصصی ارجاع، دریافت بهموقع حقوق و مطالبات پزشکان، حذف مراحل غیرضروری درمان، کاهش درمانهای غیرضروری و تقویت پیشگیری از جمله اهداف این طرح است.
او افزود: اما باید مشخص باشد چه کسی آن را اجرا میکند، چه کسی تأمین مالی میکند و چه کسی بر آن نظارت و ارزیابی خواهد داشت. همه این موارد باید در کنار یکدیگر دیده شود و سپس درباره اجرای آن تصمیم گرفت.
ضرورت اصلاح نظام بیمهای و پرداخت بهموقع مطالبات
تاجگردون با تأکید بر اهمیت تأمین مالی نظام سلامت اظهار کرد: مگر میشود سلامت یک خانواده، جامعه، روستا یا منطقه را به دست یک پزشک سپرد، اما برای آن پزشک حداقل امکان تأمین مالی و آرامش برای ادامه فعالیت وجود نداشته باشد؟
او افزود: سیستم بیمه باید شفاف و روشن باشد. تعدد نظامهای بیمهگری در جامعه باعث شده بیمار، پزشک و بیمارستان در روابط بیمهای با نوعی سردرگمی مواجه باشند و این وضعیت باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: شاید مجلس نیز به دلیل تأمین نشدن منابع مالی مناسب در این زمینه مسئولیت داشته باشد. همین روزها جلساتی درباره نحوه تأمین منابع برای سازمان تأمین اجتماعی و جبران فاصله میان منابع و پرداختهای آن برگزار کردهایم.
او با اشاره به پیچیدگیهای تأمین مالی نظام سلامت گفت: وقتی منابع برخی بخشها کاهش پیدا میکند، ناچار میشویم برای تأمین منابع مورد نیاز از راهکارهای پیچیده استفاده کنیم تا بتوانیم پرداختها را انجام دهیم. این وضعیت نشان میدهد که باید رابطه بیمه با پزشک و بیمارستان شفاف، پایدار و قابل پیشبینی باشد.
تاجگردون تأکید کرد: پزشک باید احساس کند میتواند با این سیستم بهصورت روان کار کند، بیمار باید مطمئن باشد بهترین مسیر درمان را طی میکند و در نظام ارجاع نیز نباید با تأخیرهای سنگین برای دسترسی به مراحل بالاتر درمان مواجه شود.
«وضع بدتر نشدن» خود یک دستاورد است
او با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه پزشکی و وزارت بهداشت گفت: این مطالب را به وزیر محترم بهداشت و سایر مسئولان نیز عرض کردهام و تلاش میکنیم تا آنجا که میتوانیم در خدمت جامعه پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشیم.
تاجگردون با اشاره به سخنی از یکی از نمایندگان فقید مجلس اظهار کرد: در روزهای نخست حضورم در مجلس، یکی از نمایندگان از من پرسید چه پیشنهادی دارید که وضعیت بهتر شود؟ گفتم ما فقط میتوانیم اگر کاری کنیم که وضع بدتر نشود، خیلی کار کردهایم.
او خاطرنشان کرد: این جمله را به این دلیل عرض میکنم که نباید برای اصلاح بسیاری از قوانین، صرفاً با هدف تغییر یا تأمین منافع یک گروه یا جامعه، عجله کنیم؛ چرا که اگر اصلاحات بدون توجه به آثار و تبعات آن انجام شود، ممکن است آسیب بیشتری ایجاد کند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: تلاش کنیم آینده بهتری برای نظام پزشکی کشور داشته باشیم و در این مسیر، دستکم مراقب باشیم تصمیمهای امروز ما موجب بدتر شدن وضعیت نشود.