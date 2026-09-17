یک گوینده آمریکایی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان مدرسه میناب، اقدامات آمریکا در سراسر جهان را مصداق تروریسم دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسن بیکر، گوینده آمریکایی گفت که معتقد است آمریکا در سراسر جهان تروریسم بیشتری نسبت به القاعده که حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را انجام داد، انجام می‌دهد.

بیکر در مصاحبه‌ای اختصاصی با اکسیوس، در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات قبلی‌اش مبنی بر اینکه «آمریکا رهبر تروریسم است»، گفت: «از نظر تعداد کشته‌شدگان، بله. ما تروریسم عظیمی را در سراسر جهان ایجاد کرده‌ایم.»

او به شهید شدن بیش از ۱۰۰ کودک در یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب ایران در اوایل امسال اشاره کرد. در همین راستا آسوشیتدپرس شواهدی یافته است که نشان می‌دهد دست‌کم یک موشک آمریکایی به این مدرسه ابتدایی اصابت کرده است.

این گوینده آمریکایی گفت: «اگر ۱۴۰ دختر مدرسه‌ای را بکشید، این یک عمل تروریستی است. این به آن معنا نیست که همه آمریکایی‌ها تروریست هستند، اما واقعیت این است که ما باید فضایی از پاسخگویی ایجاد کنیم تا اطمینان حاصل شود که چنین اتفاقاتی دیگر هرگز رخ نخواهد داد.» 

بیکر یکی از محبوب‌ترین پخش‌کننده‌های زنده پلتفرم توییچ، به دلیل سابقه اظهارات جنجالی خود به یکی از محورهای حملات جمهوری‌خواهان در رقابت حساس انتخابات سنای میشیگان تبدیل شده است. این حملات پس از آن شدت گرفت که عبدالرحمن السید، نامزد دموکرات‌ها، حسن بیکر را در جریان انتخابات مقدماتی به حمایت از خود و راه‌اندازی یک کمپین تبلیغاتی به نفعش ترغیب کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: بمباران مدرسه ، جنگ با ایران ، تروریسم آمریکا
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