ضرورت حمایت از کادر درمان در برابر فشارهای اقتصادی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا دیدبان اردکانی، رئیس نظام پزشکی شیراز، در مراسم بزرگداشت روز پزشک و قدردانی از جامعه پزشکی، ضمن تبریک این مناسبت به پزشکان و اعضای جامعه سلامت، گفت: روز پزشک تنها فرصتی برای تبریک گفتن نیست، بلکه فرصتی برای یادآوری جایگاه انسانی و اجتماعی پزشک و حرفهای است که سرمایه اصلی آن، نه فقط دانش و مهارت، بلکه اعتماد مردم است.
او با اشاره به مسئولیت سنگین پزشکان در قبال بیماران افزود: هر لحظه که خانوادهای نگران است، بیماری چشم به آینده دوخته و انسانی به امید بهبودی دست خود را به سوی پزشک دراز میکند، پزشک مسئولیت بزرگی برای ایجاد آرامش و امید بر عهده دارد.
رئیس نظام پزشکی شیراز با بیان اینکه دغدغههای معیشتی و حرفهای جامعه پزشکی در سالهای اخیر شدت یافته است، اظهار کرد: امروز همه شاهدیم که افزایش مسئولیتها، فشار کاری، مهاجرت نیروهای متخصص، مشکلات تعرفهای و نامتناسب بودن تعرفهها با تورم جامعه و همچنین فشارهای متعددی که از همه سو به جامعه پزشکی وارد میشود، شرایط دشواری را برای جامعه پزشکی و نظام سلامت ایجاد کرده است.
دیدبان اردکانی ادامه داد: این مسائل را نمیتوان نادیده گرفت؛ اما در کنار توجه به مشکلات جامعه پزشکی، حفظ کیفیت خدمات درمانی نیز وظیفه تکتک پزشکان و مجموعه جامعه پزشکی است.
او تأکید کرد: ما به عنوان سازمان نظام پزشکی باید صدای جامعه پزشکی باشیم؛ اما صدایی مسئولانه، منطقی و مستند. وظیفه ما دفاع از حقوق حرفهای پزشکان، پاسداری از شأن و منزلت آنان و تلاش برای بهبود شرایط کاری و اقتصادی جامعه پزشکی است.
رئیس نظام پزشکی شیراز در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حقوق پزشک و مصلحت بیمار گفت: در کنار همه این مسئولیتها باید همواره به یک اصل پایبند باشیم و آن، مصلحت بیمار است؛ مصلحتی که در نهایت از مصلحت پزشک جدا نیست.
او افزود: اگر پزشک از آرامش، امنیت شغلی و شرایط مناسب برای ارائه خدمات برخوردار نباشد، نظام سلامت نیز نمیتواند به بهترین شکل به مردم خدمت کند. همچنین اگر اعتماد مردم آسیب ببیند، بزرگترین سرمایهای که جامعه پزشکی از آغاز تاکنون به دست آورده است، آسیب خواهد دید.
دیدبان اردکانی با بیان اینکه بیش از هر زمان دیگری به اعتماد متقابل میان پزشک، بیمار و نظام سلامت نیاز داریم، خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی ایران جامعهای است که در سختترین شرایط در کنار مردم ایستاده است؛ در انواع بیماریها و مصیبتهایی که گریبانگیر مردم شده، این جامعه پزشکی بوده که با ازخودگذشتگی، حتی مرگ را به جان خریده تا مردم در آسایش باشند. این تلاشها شایسته دیده شدن، قدردانی و حمایت است.
او پزشکی را فراتر از علم درمان بیماری دانست و گفت: پزشکی فقط علم درمان بیماری نیست، بلکه علم دیدن انسان است. نباید فراموش کنیم که پشت هر پرونده پزشکی، یک انسان، یک خانواده و یک داستان زندگی قرار دارد.
رئیس نظام پزشکی شیراز با اشاره به جایگاه جامعه پزشکی به عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی کشور تصریح کرد: باید شأن پزشکی را پاس بداریم، اخلاق حرفهای را زنده نگه داریم، دانش خود را بهروز کنیم و در کنار یکدیگر آینده شایستهتری برای نظام سلامت رقم بزنیم.
دیدبان اردکانی همچنین بر ضرورت پرهیز از «خودزنی» در جامعه پزشکی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که جامعه پزشکی از همه سو تحت فشار و در تنگنا قرار گرفته و پزشکان تلاش میکنند در هر شرایطی و حتی سختترین شرایط، خدمات خود را به بهترین نحو ارائه دهند، خودزنی دور از عقلانیت است.
او افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همراهی در جامعه پزشکی هستیم و باید در کنار یکدیگر برای عبور از این روزهای سخت تلاش کنیم.
رئیس نظام پزشکی شیراز در پایان ضمن قدردانی از اساتید، مهمانان و حاضران در مراسم، از اعضای هیئتمدیره نظام پزشکی نیز به دلیل همکاری و همراهی صادقانه در این مدت تشکر کرد و برای جامعه پزشکی و همه مردم ایران، سلامتی و شادکامی آرزو کرد.