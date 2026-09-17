باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه پرس تیوی با انتشار بیانیهای ربایش نقاء حامد، خبرنگار این شبکه بینالمللی در کرانه باختری توسط نظامیان رژیم صهیونیسیتی را محکوم کرد و از نهادهای مسئول بینالمللی خواست با اقدام مؤثر و مطالبه آزادی این بانوی خبرنگار، از عادیشدن فشار، تهدید و اقدامات فیزیکی علیه خبرنگاران و رسانهها ازسوی رژیم اشغالگر قدس جلوگیری کنند.
متن بیانیه به این شرح است:
«به نام خدا
شبکه بینالمللی پرس تیوی با نهایت خشم و ابراز انزجار، ربایش سازمانیافته، غیرقانونی و تجاوزکارانه همکار برجسته و شجاع خود، سرکار خانم نقاء حامد، خبرنگار میدانی این شبکه در کرانه باختری توسط نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی را بهشدیدترین وجه ممکن محکوم میکند.
این بانوی فرهیخته فلسطینی-آمریکایی، همسر، مادر سه فرزند و دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بیرزیت، با سابقه درخشان در بازتاب رنجها و ایستادگی ملت مظلوم فلسطین، در روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ حین تردد همراه با تیم رسانهای خود در ایست بازرسی نزدیکی شهرک تقوع در جنوب شرقی بیتلحم، پساز بازرسی مغرضانه و تفکیک اجباری از گروه تصویربرداری، بهشکلی خودسرانه ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
اقدام رذیلانه رژیم صهیونیستی علیه نقاء حامد نقطه اوج روندی مستمر از ارعاب، سوءقصد جانی و کارزارهای سازمانیافته علیه این بانوی متعهد رسانهای است؛ رویکردی خصمانه که پیشاز این با شلیک مستقیم گلولههای لاستیکی به وی در جریان گزارش زنده از اردوگاه قلندیا در دسامبر ۲۰۲۵ و مجروحیت دوباره او با پرتاب نارنجک صوتی و گاز اشکآور در اوت ۲۰۲۶ همراه بود و سپس با پروندهسازیهای هدفمند سایبری در فضای مجازی ازسوی حسابهای شناختهشده صهیونیستی، زمینه روانی و توجیه میدانی برای این عملیات تروریستی را رقم زد تا صدای حقیقت خفه و چشم حقیقتبین پرس تیوی که واقعیات جوامع محاصره و اشغالشده فلسطینِ تحت نسلکشی و تجاوز را انعکاس میداد، بر عمق جنایات جاری در این سرزمین بسته شود.
پرس تیوی صراحتاً یادآور میشود که این رفتار وحشیانه، نقض آشکار و غیرقابل اغماض اسناد بنیادین بینالمللی، بهویژه ماده ۷۹ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در مصونیت کامل خبرنگاران غیرنظامی در مناطق درگیری، قطعنامههای ۲۲۲۲ و ۱۷۳۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنیبر صیانت از خبرنگاران و کادر رسانهای، و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
تلاش مذبوحانه ماشین جنگی و امنیتی صهیونیستها برای مسدودسازی جریان خبررسانی آزاد و بایکوت جنایات ساختارمند در کرانه باختری، گواه آشکار هراس اشغالگران از لنز دوربینهای مستقل و قلم متعهد گزارشگرانی است که پرده از نقض گسترده حقوق بشردوستانه برمیدارند.
این شبکه با تأکید بر مسئولیت تمامعیار و حقوقی ارتش اشغالگر صهیونیستی در حفظ سلامت جسمی و روانی نقاء حامد، خواستار آزادی فوری، بیقید و شرط و سلامت کامل این خبرنگار مادر و آزاداندیش است و از سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی بیان، فدراسیونها و نهادهای بینالمللی مسئول و مدعی صیانت از حقوق روزنامهنگاران و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر میخواهد از لاک انفعال و سکوت معنادار خارج شده و تدابیر عملی و فوری برای پایاندادن به سیاست ناپدیدسازی قهری خبرنگاران و تجاوز به حریم رسانهها اتخاذ کنند.
پرس تیوی پیگیریهای حقوقی و بینالمللی خود را از مراجع ذیربط تا آزادی کامل همکار خود و پاسخگو کردن آمران و عاملان این جنایت با قاطعیت ادامه خواهد داد.
تا نهادهای مسئول در لاک سکوت و انفعال فرورفته باشند، نقاء حامد اولین نیست و آحرین خبرنگاری نیز نخواهد بود که هدف اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی قرار میگیرد، اما همگان خواهند دید که تحت هر شرایطی، غلوزنجیر رژیمهای استبدادی، مانع از پژواک صدای حقیقت نخواهد شد.»
این بیانیه همزمان با آن صادر شد که بر اساس جدیدترین اطلاعات، دادگاه رژیم اشغالگر، بازداشت نقاء حامد را تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱ مهر ۱۴۰۵) تمدید کرده است.
نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در اقدامی تروریستی، ۱۵ سپتامبر با یورش به یک ایست بازرسی حوالی شهر تقوع در بیتلحم، نقاء حامد، بانوی خبرنگار شبکه پرس تیوی را ربودند و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
حامد همراه با گروه تصویربرداری درحال تردد بود که نظامیان اسرائیلی آنها را در یک ایست بازرسی در نزدیکی شهرک تقوع در جنوب شرقی بیتلحم متوقف کردند. یکی از همکاران او به پرس تیوی گفت که نیروهای اسرائیلی پس از تفتیش گروه، حامد را ربوده و تصویربرداران را آزاد کردند.
این خبرنگار فلسطینی از یک ماه پیش تحت هجمه سایبری حسابهای صهیونیستی قرار داشت که در یک حرکت هدفمند تلاش داشتند با انتشار محتوایی مشابه و با ادبیاتی یکسان، کارزار رسانهای فشار علیه حامد را تقویت کنند.خبرنگار پرس تیوی در کرانه باختری پیشاز این در دو مرحله، در جریان پوشش خبری از اردوگاه قلندیا، با گلوله لاستیکی، نارنجک صوتی و گاز اشکآور هدف حمله نظامیان صهیونیست نیز قرار گرفته بود.