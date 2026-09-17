باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگوی جدید خود با وبگاه آکسیوس، مدعی شد که درباره ادامه جنگ ایران «به نقطه‌ای حساس نزدیک شده» و «باید تصمیم بگیرد که آیا برای پایان دادن به درگیری‌ها، حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر».

ترامپ در اظهاراتی جنگ‌طلبانه گفت: «تصمیم بزرگی در پیش دارم. اینکه وارد عمل شوم و آنها را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر چیزی ممکن است از من سر بزند».

او همچنین با اشاره به دیدار برنامه‌ریزی شده‌اش با سران شش کشور حوزه خلیج فارس، گفت: «می‌خواهم بدانم موضع آنها چیست و وضعیتشان چگونه است. ما بسیار از آنها حمایت کرده‌ایم».

شایان ذکر است که مقامات عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت و عمان قرار است سه‌شنبه هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، با ترامپ دیدار و گفت‌و‌گو کنند.

ترامپ به آکسیوس گفت که از محاصره دریایی ایران «بسیار خرسند» است. او گفت: «از زمانی که ما شروع کردیم، حتی یک کشتی هم به ایران نرفته است. تلاش کردند و ما آنها را منهدم کردیم».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا‌های پیشین خود درباره مذاکرات را تکرار کرده و گفت که «ایران با آمریکا در تماس است و ایرانی‌ها همچنان خواهان دستیابی به توافق هستند».

از سوی دیگر، ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا هفته آینده در نیویورک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار خواهد کرد، گفت: «ممکن است».

ترامپ در روز‌های اخیر چندین بار گفته است که جنگ به‌زودی و تا زمان انتخابات کنگره (در آبان) پایان خواهد یافت. در همین حال، برخی مقام‌های آمریکایی هشدار داده‌اند که درگیری‌ها به یک بن‌بست ناپایدار و وضعیتی میان جنگ و صلح تبدیل شده است.

منبع: آکسیوس