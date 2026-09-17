عضو هیئت انتخاب پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰، این جشنواره را رویدادی تخصصی برای شناسایی و معرفی استعدادهای جوان فیلمسازی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - اسماعیل بهمن‌آبادی، عضو هیئت انتخاب پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، این جشنواره را رویدادی تخصصی در حوزه فیلم کوتاه دانست و گفت قالب ۱۰۰ ثانیه‌ای امکان بررسی خلاقیت فیلمسازان و معرفی استعدادهای جدید به جامعه فیلمسازی را فراهم می‌کند.

بهمن‌آبادی درباره نقش آثار کوتاه در پرورش استعدادهای جوان اظهار کرد: «اینکه شما در یک فرصت کوتاه بتوانید خلاقیتی داشته باشید که مخاطب را درگیر کند و حرفتان را در چند ثانیه بزنید، می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد.»

وی با اشاره به دشواری فیلمسازی افزود: «فیلمسازی کار آسانی نیست. اینکه شما بتوانید در کشوری که سلایق مختلفی وجود دارد و بین مردم تفاوت نگاه‌هاست، کاری تولید کنید که بتواند عمده این مردم را کنار هم بنشاند و با مخاطب ارتباط برقرار کند، هنر بزرگی می‌خواهد.»

عضو هیئت انتخاب پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰، یکی از ویژگی‌های این جشنواره را فراهم کردن امکان دیده‌شدن آثار توسط مخاطبان دانست و گفت: «یکی از مزیت‌های جشنواره ۱۰۰ این است که اجازه نمی‌دهد مردم از آثار بی‌نصیب بمانند. فیلمسازانی که در طول سال آثاری را در فضای مجازی یا تلویزیون منتشر کرده‌اند، می‌توانند با حضور در این رقابت، آثارشان را دوباره در معرض دیده‌شدن قرار دهند.»

وی ادامه داد: «این جشنواره با تعریف یک قالب مشخص و محدود کردن زمان فیلم، فرصتی ایجاد می‌کند تا خلاقیت فیلمساز بررسی شود و بتواند به معرفی او به جامعه فیلمسازی کمک کند. جشنواره‌های مختلفی در حوزه فیلم کوتاه وجود دارد، اما کاری که فیلم ۱۰۰ انجام می‌دهد، به نظرم تخصصی است.»

بهمن‌آبادی همچنین برگزاری برنامه «صدراه» و حضور سینماگرانی همچون علیرضا داوودنژاد و سیروس مقدم در این دوره را فرصتی برای فیلمسازان جوان دانست و اظهار کرد: «این برنامه فرصتی ایجاد کرده تا بچه‌هایی که می‌خواهند با فیلم ۱۰۰ وارد حوزه فیلمسازی شوند، بتوانند از این تجربه استفاده کنند.»

وی که به عنوان عضو هیئت انتخاب، آثار ارسال‌شده به این دوره از جشنواره را بررسی کرده است، درباره کیفیت آثار امسال گفت: «واقعاً از این همه استعداد، نگاه‌های متفاوت و خلاقیت لذت بردم. چه فیلمسازانی که با سازمان‌های مختلف کار کرده بودند و چه فیلمسازانی که مستقل فعالیت می‌کردند، آثار خوبی ارائه داده بودند.»

عضو هیئت انتخاب پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ تأکید کرد: «امیدوارم این مسیر فقط به جشنواره ختم نشود و آثار این بچه‌ها در جاهای مختلف دیده شود و بتوانیم جامعه فیلمسازی و هنرمندان جوان و متعهد کشور را افزایش دهیم.»

بهمن‌آبادی درباره معیارهای مورد توجه در انتخاب آثار نیز توضیح داد: «نمی‌شود گفت یک معیار مهم‌ترین معیار بود، اما در کنار فرم، محتوایی که فیلمسازان سراغ آن رفته بودند برای من اهمیت زیادی داشت.»

وی افزود: «آن چیزی که در آثار بچه‌های فیلم ۱۰۰ برای من جذاب بود، نگاه امیدوارانه به کشور و ایجاد نگاه امیدوارانه برای مخاطب بود. در انتخاب آثار به فرم هم توجه می‌کردیم، اما محتوا اهمیت زیادی داشت و هرچقدر این محتوا هنرمندانه‌تر تولید شده بود، موفقیت اثر نیز بیشتر بود.»

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی در حوزه هنری انقلاب اسلامی در حال برگزاری است و با تمرکز بر آثار ۱۰۰ ثانیه‌ای، میزبان فیلمسازان و علاقه‌مندان به سینمای کوتاه است.