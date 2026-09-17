باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست وزیر این کشور هفته آینده برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر خواهد کرد و این سفر شامل دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور و دیگر سران کشور‌ها خواهد بود.

العبودی به خبرگزاری العراقیه، گفت: «نخست‌وزیر هفته آینده برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر خواهد کرد و سخنرانی خود را ایراد خواهد کرد.» او خاطرنشان کرد که «برنامه این سفر شامل دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا و دیگر سران کشور‌ها خواهد بود.»

او افزود که «حرکت نخست وزیر، تجسم روابط استراتژیک بین عراق و کشور‌ها است» و خاطرنشان کرد که «نخست وزیر در چارچوب تلاش برای حفظ روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور، در جلسه اتاق بازرگانی آمریکا شرکت خواهد کرد.»

این مقام عراقی تاکید کرد که «۳۰ سپتامبر یک نقطه عطف مهم در عرصه حاکمیت است که با آن روابط با واشنگتن به سمت همکاری اقتصادی بلندمدت پیش خواهد رفت.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)