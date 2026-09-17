باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - سیروس مقدم با بیان اینکه فیلمساز باید پیش از آغاز فیلمبرداری بتواند آنچه را در ذهن دارد به تصویر تبدیل کند، گفت: استوری‌بورد یکی از ارکان مهم فیلمسازی است و به کارگردان کمک می‌کند پیش از اجرای صحنه، درباره قاب، زاویه دوربین، جایگاه شخصیت‌ها و اتفاقاتی که قرار است در تصویر رخ دهد، تصمیم بگیرد.

او توجه به عناصر بصری مانند خط، نقطه، نور، سایه و پرسپکتیو را نیز در ساخت تصویر مهم دانست و اظهار کرد که حتی تاریکی می‌تواند در یک صحنه معنا داشته باشد. به گفته مقدم، در فیلم‌های موفق، نور و نحوه استفاده از عناصر تصویری صرفاً جنبه زیبایی‌شناختی ندارند و می‌توانند در انتقال مفهوم نیز نقش داشته باشند.

این کارگردان با اشاره به یکی از تجربه‌های خود در اجرای یک صحنه دشوار، توضیح داد که طراحی و پیش‌تصویرسازی صحنه به گروه کمک می‌کند تا پیش از فیلمبرداری، مشکلات احتمالی را شناسایی کنند و درباره نحوه اجرای آن تصمیم بگیرند. او تأکید کرد که فیلمساز باید بتواند اجزای مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهد و از آنها یک روایت تصویری واحد بسازد.

مقدم همچنین با اشاره به تغییر امکانات و ابزارهای فیلمسازی، حضور فناوری‌های جدید را فرصتی برای فیلمسازان دانست و درباره هوش مصنوعی گفت که این فناوری می‌تواند همراه و مشاور خوبی باشد، اما نمی‌توان سرنوشت فیلمسازی را به آن سپرد؛ چراکه مؤلفه‌هایی انسانی مانند «معصومیت و وجدان» در فرآیند خلق اثر اهمیت دارند.

او در بخش دیگری از کارگاه، تلاش و ادامه دادن مسیر را از عوامل تمایز انسان‌ها دانست و با یادآوری جمله‌ای از ناصر تقوایی که سال‌ها پیش به او گفته بود، اظهار کرد: «تا وقتی که کارگردان نشسته، تو نباید بنشینی.»