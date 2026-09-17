کارگردان سینما و تلویزیون، با اشاره به تجربه‌های خود در مسیر فیلمسازی، بر اهمیت تلاش، توجه به جزئیات و پیش‌تصویرسازی برای رسیدن به یک روایت تصویری منسجم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - سیروس مقدم با بیان اینکه فیلمساز باید پیش از آغاز فیلمبرداری بتواند آنچه را در ذهن دارد به تصویر تبدیل کند، گفت: استوری‌بورد یکی از ارکان مهم فیلمسازی است و به کارگردان کمک می‌کند پیش از اجرای صحنه، درباره قاب، زاویه دوربین، جایگاه شخصیت‌ها و اتفاقاتی که قرار است در تصویر رخ دهد، تصمیم بگیرد.

او توجه به عناصر بصری مانند خط، نقطه، نور، سایه و پرسپکتیو را نیز در ساخت تصویر مهم دانست و اظهار کرد که حتی تاریکی می‌تواند در یک صحنه معنا داشته باشد. به گفته مقدم، در فیلم‌های موفق، نور و نحوه استفاده از عناصر تصویری صرفاً جنبه زیبایی‌شناختی ندارند و می‌توانند در انتقال مفهوم نیز نقش داشته باشند.

این کارگردان با اشاره به یکی از تجربه‌های خود در اجرای یک صحنه دشوار، توضیح داد که طراحی و پیش‌تصویرسازی صحنه به گروه کمک می‌کند تا پیش از فیلمبرداری، مشکلات احتمالی را شناسایی کنند و درباره نحوه اجرای آن تصمیم بگیرند. او تأکید کرد که فیلمساز باید بتواند اجزای مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهد و از آنها یک روایت تصویری واحد بسازد.

مقدم همچنین با اشاره به تغییر امکانات و ابزارهای فیلمسازی، حضور فناوری‌های جدید را فرصتی برای فیلمسازان دانست و درباره هوش مصنوعی گفت که این فناوری می‌تواند همراه و مشاور خوبی باشد، اما نمی‌توان سرنوشت فیلمسازی را به آن سپرد؛ چراکه مؤلفه‌هایی انسانی مانند «معصومیت و وجدان» در فرآیند خلق اثر اهمیت دارند.

او در بخش دیگری از کارگاه، تلاش و ادامه دادن مسیر را از عوامل تمایز انسان‌ها دانست و با یادآوری جمله‌ای از ناصر تقوایی که سال‌ها پیش به او گفته بود، اظهار کرد: «تا وقتی که کارگردان نشسته، تو نباید بنشینی.»

برچسب ها: جشنواره فیلم 100 ، فیلم کوتاه
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
داوودنژاد: فیلم کوتاه می‌تواند بهترین ورودی برای سینمای حرفه‌ای باشد
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
پیرهادی: بخش ویژه جشنواره فیلم ۱۰۰ بیشترین تعداد آثار را به خود اختصاص داد
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
گودرزی‌مهر: «جاهای خالی» روایت ادامه زندگی در کنار یک فقدان بزرگ است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
لاله مرزبان و یک اتفاق خوب در فضای مجازی
تولید سری جدید «اسباب زحمت» شروع شد
داوودنژاد: فیلم کوتاه می‌تواند بهترین ورودی برای سینمای حرفه‌ای باشد
فصل جدید فوتبال ۱۲۰ روی آنتن شبکه ورزش
گودرزی‌مهر: «جاهای خالی» روایت ادامه زندگی در کنار یک فقدان بزرگ است
قسمت آخر «جزئیات» در خارک امشب روی آنتن می‌رود
پرس‌تی‌وی خواستار آزادی خبرنگارش شد
مردم مبعوث در منظومه فکری امامان انقلاب اسلامی
بهمن‌آبادی: فیلم ۱۰۰ نگاهی تخصصی به استعدادهای فیلمسازی دارد
سیروس مقدم: فیلمساز باید پیش از ساخت، تصویر فیلمش را در ذهن بسازد
آخرین اخبار
سیروس مقدم: فیلمساز باید پیش از ساخت، تصویر فیلمش را در ذهن بسازد
بهمن‌آبادی: فیلم ۱۰۰ نگاهی تخصصی به استعدادهای فیلمسازی دارد
پرس‌تی‌وی خواستار آزادی خبرنگارش شد
مردم مبعوث در منظومه فکری امامان انقلاب اسلامی
قسمت آخر «جزئیات» در خارک امشب روی آنتن می‌رود
گودرزی‌مهر: «جاهای خالی» روایت ادامه زندگی در کنار یک فقدان بزرگ است
فصل جدید فوتبال ۱۲۰ روی آنتن شبکه ورزش
تولید سری جدید «اسباب زحمت» شروع شد
داوودنژاد: فیلم کوتاه می‌تواند بهترین ورودی برای سینمای حرفه‌ای باشد
لاله مرزبان و یک اتفاق خوب در فضای مجازی
جبلی خطاب به مردم تبریز: چشم یک جهان به حضور شماست