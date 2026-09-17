باشگاه خبرنگاران جوان- «محمدجعفر قائم‌پناه» امروز پنج‌شنبه در نشست با مدیران ارشد استان زنجان، تاکید کرد: آنچه طی ۲ سال گذشته در حوزه مدرسه‌سازی، انرژی تجدیدپذیر، نظام سلامت و مدیریت بحران جنگ -که اولین بار در طول تاریخ در یک جنگ الکترونیک با ابرقدرت جهان و کشور منطقه‌ای و هسته‌ای اسرائیل قرار گرفتیم- را مدیون دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان و همه شما عزیزان هستیم، جنگ بود، گرانی بود، اما با کمبود کالایی مواجه نشدیم.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه به تمام مدیران فعال دستگاه‌های دولتی خداقوت گفت و تصریح کرد: به ویژه با توجه به اقدامات شایسته‌ای که علی‌رغم تمام محدودیت‌ها و دسیسه‌های گوناگون دشمن آمریکایی ـ صهیونیست در تشدید تحریم‌ها در طول جنگ تحمیلی و پس از آن، همچنین مشکلاتی که در مسیر تأمین کالا‌ها و انواع خدمات مورد نیاز مردم، ایجاد کرد، با تدبیر لازم بسیاری از آسیب‌ها رفع شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین از تمام جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی خواست که نگاه انسجامی به مسائل داشته باشند و تاکید کرد: از نگاه وحدت‌شکن دوری کنید، نگاه رهبر انقلاب به دولت این‌چنین بود، قائد شهید کشورمان به صورت مرتب از دولت حمایت می‌کردند و رهبر فعلی نیز که صادقانه از دولت قدردانی می‌کنند.

تضعیف دولت، برخلاف منویات رهبر شهید و رهبر جوان‌مان است

وی افزود: بر طبل تفرقه کوبیدن و ناتوان نمایش دادن دولت، برخلاف منویات رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر عزیز ماست. همه ما با هم جمهوری اسلامی ایران هستیم. نیروی مسلح ما، ارتش ما، سپاه ما، نیروی انتظامی ما، نیروی امنیتی ما، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، دولت، شورای عالی امنیت ملی همه و همه برای جمهوری اسلامی ایران است، نظامی تحت ولایت رهبر انقلاب اسلامی، لذا نباید هیچ یک از این نیرو‌ها را تضعیف کرد.

قائم‌پناه خاطرنشان کرد: تضعیف نیرو‌های مسلح برخلاف منویات رهبری است و کسی حق ندارد آنرا تضعیف کند، همینطور تضعیف قوه قضاییه و دولت و مجلس نیز درست نیست و کسی حق ندارد انجام دهد، مگر ما در جنگ نیستیم؟ بخش عمده اداره کشور که با زندگی مردم سروکار دارد، دولت است، آنکه زندگی ملت ۹۰ میلیونی را مدیریت و تامین می‌کند، دولت است.

وی ادامه داد: از همه مردم عزیز کشورمان می‌خواهم که انسجام و تاب‌آوری خود را حفظ کنیم، این روز‌ها روز‌های تاب‌آوری ماست، ما در جنگ نظامی پیروز شدیم و دشمن را به شکست واداشتیم، نیرو‌های مسلح ما ابرقدرتی مثل آمریکا را به زانو درآوردند. چند سال پیش اگر می‌گفتند که ناو آبراهام لینکلن به منطقه خلیج فارس آمده، همه وحشت می‌کردند، می‌گفتند ۱۰۰ هواپیما دارد، اما امروز ما فهمیدیم که می‌توانیم با آنها مقابله کنیم و آنها را شکست دهیم، الان هیچ ناو و شناور آمریکایی نه در خلیج فارس نیست و به اقیانوس هند فرار کرده‌اند.

چیزی به نام ترس در وجود پزشکیان نیست

سرپرست نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: این مهم مدیون عزم و اراده نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع ماست که سلاح‌هایی تولید کردند که ما را به این توان رساند که مقابل دشمنانمان با این قدرت بایستیم، خیلی‌ها فکر می‌کردند که اگر جنگ شود، نان نیست، آب نیست، برق نیست، البته دشمن هم تمام تلاش خود را کرد، اما همه ما با هم دست به دست هم دادیم و اجازه ندادیم که دشمن ما را شکست دهد؛ همه ما با هم دست به دست هم دادیم، نیرو‌های مسلح از نظر نظامی، مردم، دولت و تمام حاکمیت نیز از داخل، مردم ما که ۲۰۰ شب به خیابان آمدند، دندان روی جگر گذاشتند و گرانی را تحمل کردند.

وی در ادامه یادآور شد: دشمن در حوادث دی سال گذشته تمام تلاش خود را به کار بست که بر نارضایتی مردم سوار شود و کشور را از درون دچار فروپاشی کند وقتی نتوانست وارد نبرد نظامی شد. باید از مردمی که تاب‌آوری و تحمل می‌کنند قدردانی کنیم. باید به هم انرژی مثبت بدهیم و از هم قدردانی کنیم. رئیس‌جمهور و تمام اعضای دولت آنچه داشته‌اند را برای خدمت به کشور در در طبق اخلاص گذشته‌اند.

قائم‌پناه اضافه کرد: همه این عزیزان در معرض شهادت هستند، فرماندهان نظامی، فرماندهان ستادی، دولتمردان، اما همه آنها با قدرت ایستاده‌اند و برای کشورشان کار می‌کنند. چیزی به نام ترس در وجود دکتر پزشکیان نیست.

شورای عالی امنیت ملی براساس هزینه‌فایده برای کشور تدبیر می‌کند

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه مصالح کشور در مجموع درنظر گرفته می‌شود، گفت: شورای عالی امنیت ملی، یعنی فرماندهان نظامی و مقامات ارشد سیاسی، قانونی، قضایی و روسای قوا، مصالح کشور را تشخیص می‌دهند. تدبیر می‌کنند که تفاهم‌نامه امضا شود و رهبر انقلاب هم تایید می‌کنند. این مجموعه براساس هزینه فایده برای کشور تدبیر می‌کنند.

قائم‌پناه ادامه داد: نظام ما مستحکم و نهادمنـد است و ساختار تصمیم‌گیری قوی دارد. شورای عالی امنیت ملی ساختار و کارشناسی قوی دارد. دولت، نیرو‌های امنیتی، نظامی کارشناسی می‌کنند و در نهایت اگر مصوبه‌ای دارد، این مصوبه با نظر رهبر اجرایی می‌شود. بالاتر از رهبر سخن نگویید وقتی ایشان تایید کردند نباید جلوتر از رهبر حرکت کنید.