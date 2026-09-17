باشگاه خبرنگاران جوان- ارسلان زارع پنجشنبه ۲۶ شهریور در دیدار با الکساندر بگلوف، استاندار سن‌پترزبورگ، با قدردانی از میزبانی گرم و صمیمانه طرف روس، ابراز امیدواری کرد این دیدار سرآغاز مرحله‌ای جدید در گسترش روابط و همکاری‌های میان بوشهر و سن‌پترزبورگ باشد.

وی با اشاره به اشتراکات دو منطقه در حوزه اقتصاد دریامحور اظهار کرد: بوشهر و سن‌پترزبورگ با وجود تفاوت‌های جغرافیایی و اقلیمی، هر دو پیوند عمیقی با دریا دارند و از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های بندری، صنعتی و تجاری برخوردارند.

استاندار بوشهر افزود: بوشهر با دسترسی به خلیج فارس، برخورداری از بنادر متعدد، ظرفیت‌های صنعتی و تجاری و منابع عظیم انرژی، یکی از مناطق مهم اقتصادی ایران است و سن‌پترزبورگ نیز به‌عنوان یکی از مراکز مهم بندری، صنعتی، علمی و فرهنگی روسیه، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و تجارت این کشور دارد.

زارع، بندر و حمل‌ونقل دریایی، تجارت، لجستیک، صنایع دریایی، انرژی، گردشگری و همکاری‌های علمی و فناوری را از زمینه‌های قابل توسعه میان دو طرف دانست و گفت: در حوزه دانشگاهی نیز ظرفیت مناسبی برای همکاری میان دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با دانشگاه‌های سن‌پترزبورگ وجود دارد.

وی همچنین بر آمادگی بوشهر برای تسهیل حضور شرکت‌های روسی در پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان تأکید کرد و گفت: ظرفیت بخش خصوصی دو طرف می‌تواند برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک، انتقال فناوری و توسعه تجارت مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار بوشهر، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان، به‌ویژه میگوی پرورشی، را یکی از محور‌های مهم همکاری با سن‌پترزبورگ عنوان کرد و افزود: بوشهر با برخورداری از سواحل طولانی خلیج فارس، ظرفیت قابل توجهی در آبزی‌پروری و تولید میگو دارد و بخش مهمی از تولید میگوی کشور در این استان انجام می‌شود.

زارع ادامه داد: علاقه‌مندیم با همکاری طرف روس، مسیر صادرات مستقیم و پایدار محصولات آبزی بوشهر، به‌ویژه میگو، به بازار سن‌پترزبورگ و سایر مناطق روسیه توسعه یابد.

وی با بیان اینکه همکاری مورد نظر صرفاً به صادرات محصول محدود نمی‌شود، گفت: می‌توان یک زنجیره همکاری مشترک از تولید، بسته‌بندی و فرآوری تا حمل‌ونقل، زنجیره سرد، بازاریابی و توزیع در بازار روسیه ایجاد کرد.

استاندار بوشهر همچنین منطقه آزاد بوشهر و مناطق ویژه اقتصادی استان را از ظرفیت‌های مناسب برای حضور شرکت‌های روسی دانست و گفت: این مناطق می‌توانند زمینه ایجاد واحد‌های تولیدی و فرآوری، توسعه مراکز لجستیکی و صادراتی و راه‌اندازی کسب‌وکار‌های مشترک را فراهم کنند.

زارع پیشنهاد کرد هیأت‌های اقتصادی دو طرف، مجموعه‌ای از پروژه‌های مشخص و دارای توجیه اقتصادی را شناسایی کنند تا ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاران سن‌پترزبورگ و دستگاه‌های اجرایی، مناطق آزاد و ویژه و بخش خصوصی بوشهر شکل بگیرد.

وی در ادامه از استاندار سن‌پترزبورگ دعوت کرد به همراه هیأت اقتصادی و تجاری این منطقه به بوشهر سفر کند و گفت: در این سفر می‌توان ضمن بازدید از ظرفیت‌های بندری، صنعتی، اقتصادی، گردشگری و مناطق آزاد و ویژه استان، زمینه برگزاری نشست مشترک فعالان اقتصادی بوشهر و سن‌پترزبورگ را فراهم کرد.

استاندار بوشهر ابراز امیدواری کرد این سفر به شناسایی پروژه‌های مشترک، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان، به‌ویژه میگو، و جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالان اقتصادی سن‌پترزبورگ در منطقه آزاد بوشهر و مناطق ویژه اقتصادی استان منجر شود.

الکساندر بگلوف، استاندار سن‌پترزبورگ نیز با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی دو منطقه، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه تجارت، حمل‌ونقل دریایی، صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان، به‌ویژه میگو، و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی همچنین با استقبال از پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای گسترش روابط اقتصادی، آمادگی فعالان اقتصادی سن‌پترزبورگ برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد بوشهر و مناطق ویژه اقتصادی استان را مورد تأکید قرار داد.