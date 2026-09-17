استاندار بوشهر با تأکید بر ظرفیت استان در تولید و پرورش میگو گفت: بوشهر آماده است با همکاری طرف روس، صادرات مستقیم و پایدار میگوی پرورشی به سن‌پترزبورگ و دیگر بازارهای روسیه را توسعه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ارسلان زارع پنجشنبه ۲۶ شهریور در دیدار با الکساندر بگلوف، استاندار سن‌پترزبورگ، با قدردانی از میزبانی گرم و صمیمانه طرف روس، ابراز امیدواری کرد این دیدار سرآغاز مرحله‌ای جدید در گسترش روابط و همکاری‌های میان بوشهر و سن‌پترزبورگ باشد.

وی با اشاره به اشتراکات دو منطقه در حوزه اقتصاد دریامحور اظهار کرد: بوشهر و سن‌پترزبورگ با وجود تفاوت‌های جغرافیایی و اقلیمی، هر دو پیوند عمیقی با دریا دارند و از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های بندری، صنعتی و تجاری برخوردارند.

استاندار بوشهر افزود: بوشهر با دسترسی به خلیج فارس، برخورداری از بنادر متعدد، ظرفیت‌های صنعتی و تجاری و منابع عظیم انرژی، یکی از مناطق مهم اقتصادی ایران است و سن‌پترزبورگ نیز به‌عنوان یکی از مراکز مهم بندری، صنعتی، علمی و فرهنگی روسیه، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و تجارت این کشور دارد.

زارع، بندر و حمل‌ونقل دریایی، تجارت، لجستیک، صنایع دریایی، انرژی، گردشگری و همکاری‌های علمی و فناوری را از زمینه‌های قابل توسعه میان دو طرف دانست و گفت: در حوزه دانشگاهی نیز ظرفیت مناسبی برای همکاری میان دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با دانشگاه‌های سن‌پترزبورگ وجود دارد.

وی همچنین بر آمادگی بوشهر برای تسهیل حضور شرکت‌های روسی در پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان تأکید کرد و گفت: ظرفیت بخش خصوصی دو طرف می‌تواند برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک، انتقال فناوری و توسعه تجارت مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار بوشهر، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان، به‌ویژه میگوی پرورشی، را یکی از محور‌های مهم همکاری با سن‌پترزبورگ عنوان کرد و افزود: بوشهر با برخورداری از سواحل طولانی خلیج فارس، ظرفیت قابل توجهی در آبزی‌پروری و تولید میگو دارد و بخش مهمی از تولید میگوی کشور در این استان انجام می‌شود.

زارع ادامه داد: علاقه‌مندیم با همکاری طرف روس، مسیر صادرات مستقیم و پایدار محصولات آبزی بوشهر، به‌ویژه میگو، به بازار سن‌پترزبورگ و سایر مناطق روسیه توسعه یابد.

وی با بیان اینکه همکاری مورد نظر صرفاً به صادرات محصول محدود نمی‌شود، گفت: می‌توان یک زنجیره همکاری مشترک از تولید، بسته‌بندی و فرآوری تا حمل‌ونقل، زنجیره سرد، بازاریابی و توزیع در بازار روسیه ایجاد کرد.

استاندار بوشهر همچنین منطقه آزاد بوشهر و مناطق ویژه اقتصادی استان را از ظرفیت‌های مناسب برای حضور شرکت‌های روسی دانست و گفت: این مناطق می‌توانند زمینه ایجاد واحد‌های تولیدی و فرآوری، توسعه مراکز لجستیکی و صادراتی و راه‌اندازی کسب‌وکار‌های مشترک را فراهم کنند.

زارع پیشنهاد کرد هیأت‌های اقتصادی دو طرف، مجموعه‌ای از پروژه‌های مشخص و دارای توجیه اقتصادی را شناسایی کنند تا ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاران سن‌پترزبورگ و دستگاه‌های اجرایی، مناطق آزاد و ویژه و بخش خصوصی بوشهر شکل بگیرد.

وی در ادامه از استاندار سن‌پترزبورگ دعوت کرد به همراه هیأت اقتصادی و تجاری این منطقه به بوشهر سفر کند و گفت: در این سفر می‌توان ضمن بازدید از ظرفیت‌های بندری، صنعتی، اقتصادی، گردشگری و مناطق آزاد و ویژه استان، زمینه برگزاری نشست مشترک فعالان اقتصادی بوشهر و سن‌پترزبورگ را فراهم کرد.

استاندار بوشهر ابراز امیدواری کرد این سفر به شناسایی پروژه‌های مشترک، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان، به‌ویژه میگو، و جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالان اقتصادی سن‌پترزبورگ در منطقه آزاد بوشهر و مناطق ویژه اقتصادی استان منجر شود.

الکساندر بگلوف، استاندار سن‌پترزبورگ نیز با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی دو منطقه، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه تجارت، حمل‌ونقل دریایی، صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان، به‌ویژه میگو، و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی همچنین با استقبال از پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای گسترش روابط اقتصادی، آمادگی فعالان اقتصادی سن‌پترزبورگ برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد بوشهر و مناطق ویژه اقتصادی استان را مورد تأکید قرار داد.

برچسب ها: صادرات ، میگو ، روسیه
خبرهای مرتبط
چابهار؛
اولین محموله 40 تنی میگو از چابهار به روسیه صادر شد
صادرات ۲۹ هزار تن آبزیان از استان بوشهر
رشد 40درصدي توليد ميگو در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استاندار بوشهر: صادرات میگو به روسیه توسعه می‌یابد
آخرین اخبار
استاندار بوشهر: صادرات میگو به روسیه توسعه می‌یابد