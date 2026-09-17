شیراز ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت خاورمیانه را دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جعفر قادری در آیین بزرگداشت مقام پزشک که با حضور جمعی از پزشکان و مسئولان حوزه سلامت استان فارس برگزار شد، ضمن تبریک روز پزشک، از سازمان نظام پزشکی استان فارس برای برگزاری سالانه این مراسم قدردانی کرد و گفت: پزشکان از خدوم‌ترین اقشار جامعه هستند و استان فارس نیز یکی از افتخارات خود را در حوزه پزشکی دارد؛ افتخاراتی که تنها به سطح ملی محدود نمی‌شود و در عرصه بین‌المللی نیز شناخته شده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه سلامت استان فارس افزود: منطقه ویژه سلامت و منطقه ویژه دانشگاهی در شیراز که به عنوان سایت‌های دوم و سوم منطقه ویژه اقتصادی تعریف شده‌اند، ظرفیتی کم‌نظیر در کشور هستند و می‌توانند زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه بهداشت، درمان و پزشکی فراهم کنند.

قادری ادامه داد: این ظرفیت امکان سرمایه‌گذاری در حوزه پزشکی و سلامت با بهره‌مندی از مزایای قانونی مناطق ویژه، از جمله معافیت‌های مربوط به حقوق و عوارض گمرکی را فراهم کرده است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز و منطقه ویژه اقتصادی نیز همکاری مناسبی در این زمینه داشته‌اند و تاکنون چند هزار میلیارد تومان فعالیت زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی سلامت انجام شده است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با تکمیل هرچه سریع‌تر سایر بخش‌های این مجموعه، بستر لازم برای حضور سرمایه‌گذاران بزرگ و اجرای پروژه‌های کلان حوزه سلامت در استان فارس فراهم شود.

ضرورت جبران کمبود تخت‌های بیمارستانی

او با اشاره به محدود بودن تعداد بیمارستان‌های دولتی احداث‌شده در سال‌های پس از انقلاب در استان فارس، اظهار کرد: بخش خصوصی و تعاونی در شیراز و فارس سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در حوزه بیمارستان‌سازی انجام داده‌اند.

قادری از پروژه‌هایی همچون جایگزین بیمارستان نمازی، بیمارستان میان‌رود، تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی، بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) و چند پروژه دیگر به عنوان بخشی از اقدامات انجام‌شده برای افزایش سرانه تخت‌های بیمارستانی نام برد و گفت: این اقدامات بخشی از نیاز موجود را پوشش می‌دهد، اما انتظار می‌رود پزشکان نیز با ورود جدی‌تر به حوزه سرمایه‌گذاری، در جبران عقب‌ماندگی‌های موجود مشارکت کنند.

او افزود: سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی پزشکان می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های درمانی داشته باشد و بخشی از کمبود‌های موجود در این زمینه را برطرف کند.

امکان احداث بیمارستان با مشارکت متراژی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مجلس برای تسهیل سرمایه‌گذاری در ساخت بیمارستان‌ها گفت: در گذشته امکان تأسیس بیمارستان به صورت مشارکتی وجود داشته و اکنون نیز قوانین ظرفیت‌های بیشتری برای این نوع سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

قادری توضیح داد: حتی می‌توان به جای خرید سهام یک بیمارستان، امکان خرید یک متراژ مشخص یا بخشی از ساختمان بیمارستان را فراهم کرد؛ مدلی شبیه به آنچه در قانون آپارتمان‌ها وجود دارد که می‌تواند زمینه مشارکت تعداد بیشتری از پزشکان و سرمایه‌گذاران در ساخت مراکز درمانی را فراهم کند.

ساماندهی مطب‌ها با استفاده از ظرفیت شهرداری

او همچنین از مذاکرات با شهرداری شیراز برای ساماندهی مطب‌ها خبر داد و گفت: باید از ظرفیت‌های شهرداری برای ساماندهی واحد‌های بهداشتی و درمانی و مطب‌های بخش خصوصی استفاده شود، به گونه‌ای که بار مالی اضافی به پزشکان تحمیل نشود.

قادری افزود: در صورت تملک و آماده‌سازی فضا‌های مناسب از سوی شهرداری، می‌توان مطب‌ها و مراکز درمانی را در چارچوب استاندارد‌های لازم، با پیش‌بینی پارکینگ و سرانه‌های مورد نیاز ساماندهی کرد.

او با اشاره به شکل‌گیری «پارک سلامت» در شیراز گفت: این ظرفیت نیز می‌تواند در مسیر توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت و جذب سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

لزوم افزایش سهم فارس در تولید دارو و تجهیزات پزشکی

نماینده مردم شیراز و زرقان با تأکید بر ضرورت ورود پزشکان به حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: با وجود تخصص و توانمندی بالای پزشکان استان فارس، سهم کشور و استان در تولید دارو و تجهیزات پزشکی متناسب با این ظرفیت‌ها نیست.

او گفت: انتظار می‌رود پزشکان در کنار فعالیت حرفه‌ای خود، در حوزه تولید دارو، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های سلامت نیز سرمایه‌گذاری کنند.

قادری افزود: بخشی از سرمایه‌هایی که پزشکان در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، در صورت هدایت به حوزه سلامت می‌تواند مکمل فعالیت‌های تخصصی آنان باشد و به توسعه اقتصاد سلامت کمک کند.

اقتصاد سلامت می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور کمک کند

او با بیان اینکه بخش سلامت می‌تواند یکی از پایه‌های افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور باشد، گفت: در شرایط تحریم باید به گونه‌ای عمل کنیم که نظام سلامت کمترین آسیب را از محدودیت‌های خارجی ببیند و در عین حال بتواند از ظرفیت گردشگری سلامت برای درآمدزایی و تأمین منابع ارزی استفاده کند.

قادری تصریح کرد: اگر اهتمام ویژه‌ای به بخش سلامت شود، این بخش نه‌تنها می‌تواند نیاز خود را از نظر منابع ارزی تأمین کند، بلکه حتی ظرفیت کمک به تأمین ارز مورد نیاز سایر بخش‌های اقتصادی کشور را نیز خواهد داشت.

او با اشاره به وابستگی بخشی از زنجیره سلامت به منابع ارزی گفت: اعلام می‌شود بیش از ۹۸ درصد داروی مصرفی کشور در داخل تولید می‌شود، اما تداوم این وضعیت همچنان به تأمین منابع ارزی برای بخش سلامت نیاز دارد و این موضوع نشان می‌دهد باید برای افزایش تاب‌آوری این بخش برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.

ظرفیت سازمان نظام پزشکی برای ورود به توسعه زیرساخت‌های سلامت

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین پیشنهاد کرد سازمان نظام پزشکی در کنار فعالیت‌های صنفی خود، در زمینه توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت نیز نقش فعال‌تری ایفا کند.

قادری گفت: سازمان نظام پزشکی در زمینه تأمین مکان و فضا برای فعالیت‌های خود اقدامات خوبی انجام داده است و می‌تواند از این تجربه برای ورود به پروژه‌های توسعه‌ای حوزه سلامت نیز استفاده کند.

او با اشاره به برخی فضا‌ها و ساختمان‌های متعلق به دانشگاه علوم پزشکی در سطح شهر شیراز افزود: با انتقال برخی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به مکان‌های جدید، این فضا‌ها می‌توانند به «برج‌های نوآوری و فناوری» تبدیل شوند و با سرمایه‌گذاری پزشکان، برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های پزشکی و کسب‌وکار‌های حوزه سلامت مورد استفاده قرار گیرند.

قادری تأکید کرد: اقداماتی که در برخی استان‌های کشور در این زمینه انجام شده، در فارس نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌تواند با گستردگی بیشتری دنبال شود.

ترکیب تخصص پزشکان و سرمایه مردم برای توسعه بیمارستان‌های مدرن

او با اشاره به سابقه فارس در احداث بیمارستان‌های خیریه گفت: فارس در زمینه تأسیس بیمارستان‌های خیریه از استان‌های سرآمد کشور است، اما می‌توان ظرفیت تخصصی پزشکان را با سرمایه‌های موجود در سایر بخش‌های جامعه تلفیق کرد و بیمارستان‌هایی کاملاً به‌روز با تجهیزات مدرن ایجاد کرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس خاطرنشان کرد: توسعه بیمارستان‌های مجهز می‌تواند زمینه را برای حضور موفق‌تر فارس و کشور در بازار گردشگری سلامت کشور‌های منطقه فراهم کند.

او افزود: توسعه گردشگری سلامت علاوه بر آثار اقتصادی، از منظر تقویت روابط و وابستگی متقابل میان کشور‌ها نیز حائز اهمیت است.

قادری با تأکید بر ضرورت ورود جدی‌تر مجموعه‌های تخصصی حوزه سلامت به این مسائل گفت: سازمان نظام پزشکی، تشکل‌های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر مجموعه‌های مرتبط باید برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری دارایی‌های موجود نقش فعال‌تری ایفا کنند.

او همچنین بر استفاده از ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی، بهادارسازی و توکنیزه کردن دارایی‌های دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت دارایی‌های موجود برای تأمین منابع و توسعه زیرساخت‌های سلامت استفاده شود تا شاهد ارتقای سرانه‌ها و خدمات حوزه سلامت در استان باشیم.

قادری در پایان ضمن تبریک مجدد روز پزشک، از حضور و همراهی پزشکان و فعالان حوزه سلامت در این مراسم قدردانی کرد.