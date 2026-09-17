باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا یک شرکت ایرانی فعال در حوزه داراییهای دیجیتال به نام «بیتبانک» را در فهرست اتباع و افراد ویژه تحریمشده قرار داد.
همچنین در این اقدام تحریمی، «شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ» به عنوان یک شرکت فنی و توسعهدهنده «بیت بانک» و سه نفر از افراد مرتبط با بابک زنجانی با نامهای «حسین علی ذاکر حسین» «محمدمهدی ذاکر حسین» و «عادل حیدری» تحریم شدند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از آنکه در دستیابی به اهداف خود از طریق حمله نظامی ناکام ماند، از اواخر مرداد اعلام کرد که قصد دارد تحریمهای اقتصادی «بیسابقهای» علیه ایران اعمال کند. این تحریمها تا کنون صنعت هوانوردی، داراییهای دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری را در ایران هدف قرار داده است.
منبع: الجزیره