وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۳۵ و تجهیزات نظامی مرتبط به عربستان به ارزش تقریبی ۲۴.۳ میلیارد دلار را تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه آمریکا فروش احتمالی تجهیزات نظامی به عربستان سعودی، از جمله جت‌های جنگنده اف-۳۵ لایتنینگ ۲ و تجهیزات مرتبط را تایید کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای رسمی که شامگاه جمعه منتشر شد، تایید کرد که این قرارداد پیشنهادی، با هزینه تخمینی کل ۲۴.۳ میلیارد دلار، «هیچ تاثیر نامطلوبی بر آمادگی دفاعی آمریکا نخواهد داشت».

عربستان سعودی در پی تقویت قابلیت‌های نظامی خود در پرتو تشدید تهدیدها، به ویژه پس از چندین بار هدف قرار گرفتن خط لوله شرق به غرب و حمله به تاسیسات انرژی این کشور ازسوی یمن که منجر به زخمی شدن حداقل ۷۳ نفر شد، است.

این تایید در زمانی صورت می‌گیرد که منطقه شاهد تشدید بی‌سابقه درگیری‌های نظامی است، در حالی که جنگ جاری آمریکا و رژیم تروریستی علیه ایران از فوریه گذشته، حملات متقابل در تنگه هرمز و هدف قرار دادن تاسیسات انرژی عربستان سعودی ادامه دارد.

این توافق یک گام استراتژیک مهم در روابط آمریکا و عربستان است و نشان دهنده تقویت مشارکت نظامی بین دو کشور در مواجهه با چالش‌های مشترک منطقه‌ای، به ویژه با توجه به تنش‌های مداوم با ایران و درگیری در خلیج فارس و خطوط کشتیرانی بین‌المللی است.

منبع: آر تی

برچسب ها: آمریکا و عربستان ، جنگنده اف 35
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