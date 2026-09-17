بر اثر وقوع دومین سرقت از طلافروشی در بیرجند در ۱۰ روز اخیر، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی دستور ویژه‌ای برای بررسی ابعاد این حادثه و شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان سرقت صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عصر امروز یک مورد سرقت از یک واحد طلافروشی در بیرجند رخ داد که سارق یا سارقان با تخریب سقف این واحد صنفی اقدام به سرقت کردند.

در پی وقوع این حادثه، با دستور فرمانده انتظامی خراسان جنوبی، تیم‌هایی از کارآگاهان پلیس آگاهی و نیرو‌های انتظامی شهرستان بیرجند در محل حاضر شده و بررسی صحنه و شناسایی عامل یا عاملان سرقت را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده‌اند.

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی اعلام کرد که اقدامات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده ادامه دارد.

تأکید پلیس بر تقویت اقدامات پیشگیرانه

پلیس خراسان جنوبی در پی وقوع این سرقت، از متصدیان صنوف حساس به‌ویژه طلافروشی‌ها خواست نسبت به تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های امنیتی واحد‌های خود اقدام کنند.

استفاده از دوربین‌های مداربسته پیشرفته، سامانه‌های هشداردهنده و دزدگیر، کرکره‌های برقی مستحکم و تقویت سقف و دیوار‌های واحد صنفی از جمله تمهیدات مورد تأکید پلیس برای افزایش ضریب ایمنی و پیشگیری از سرقت است.

پلیس تاکید کرده است که توجه جدی به تجهیزات بازدارنده و رعایت توصیه‌های امنیتی می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری واحد‌های صنفی و پیشگیری از وقوع جرایم مؤثر باشد.

تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت ادامه دارد.

برچسب ها: طلافروشی ، سارقان ، پلیس
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