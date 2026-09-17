رئیس جمهور آمریکا از طرح ایجاد یک پایگاه نظامی در لهستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که درباره طرح ایجاد یک پایگاه نظامی آمریکا در لهستان «پیشرفت زیادی» حاصل شده است و اگر این طرح عملی شود، محل پایگاه «به‌زودی» اعلام خواهد شد.

آمریکا تعدادی پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی در اروپا دارد که بخش مهمی از آن در آلمان، ایتالیا و انگلیس متمرکز است. بر اساس گزارش کنگره آمریکا، این کشور ۳۱ پایگاه دائمی و ۱۹ سایت نظامی دیگر در قاره سبز دارد.

تا بهار۲۰۲۴، حدود ۶۷ هزار و ۲۰۰ نیروی نظامی آمریکایی به‌صورت دائمی در پایگاه‌های اروپا مستقر بودند. اما رویترز گزارش داده است که شمار این نیرو‌ها کاهش یافته و اکنون در سطح پایین‌تری قرار دارد.

منبع: بریکینگ نیوز