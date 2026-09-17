معاون نمایندگی دائم ایران در ژنو، معاهده جهانی منابع ژنتیکی و دانش سنتی را گامی مهم برای ایجاد نظام بین‌المللی مالکیت فکری شفاف‌تر و متوازن‌تر دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا دهقانی روز پنجشنبه در نشستی در مقر سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو گفت که تصویب معاهده وایپو درباره منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط در ۲۴ مه ۲۰۲۴، دستاوردی مهم پس از بیش از دو دهه مذاکره و نشانه‌ای از ظرفیت چندجانبه‌گرایی برای دستیابی به نتایج ملموس در موضوعات پیچیده و دیرپا به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه این معاهده برای نخستین بار در چارچوب وایپو، الزام افشای اطلاعات در درخواست‌های ثبت اختراع مربوط به اختراعات مبتنی بر منابع ژنتیکی یا دانش سنتی مرتبط را ایجاد می‌کند، هدف از آن را افزایش کارآمدی، شفافیت و کیفیت نظام ثبت اختراع و کاهش خطر اعطای نادرست حق اختراع عنوان کرد.

معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو همچنین بر اهمیت ویژه این معاهده برای کشور‌های در حال توسعه که از تنوع زیستی و میراث غنی دانش سنتی برخوردارند، تأکید کرد و آن را گامی مهم در جهت شکل‌گیری نظام بین‌المللی مالکیت فکری شفاف‌تر، متوازن‌تر و فراگیرتر دانست.

دهقانی با اشاره به امضای این معاهده از سوی جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ مه ۲۰۲۵ گفت: روند داخلی تصویب آن در حال طی شدن است و لایحه مربوطه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وی در جمع‌بندی مباحث نشست تأکید کرد که تصویب معاهده پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید برای تبدیل توافق سیاسی حاصل‌شده در ژنو به تصمیمات ملی، آمادگی نهادی و اجرای عملی است.

دهقانی افزود: اجرای مؤثر معاهده مستلزم رویه‌های روشن ملی، هماهنگی میان نهاد‌های ذی‌ربط، ظرفیت کافی در دفاتر مالکیت فکری، راهنمایی مناسب برای متقاضیان و ارائه کمک‌های فنی متناسب با شرایط کشور‌های در حال توسعه خواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مباحث این نشست به پیشبرد معاهده از مرحله تصویب به لازم‌الاجرا شدن و از تعهد حقوقی به تأثیر عملی کمک کند.

این نشست با عنوان «از تصویب تا لازم‌الاجرا شدن، پیشبرد تصویب و اجرای مؤثر معاهده وایپو درباره منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط» به ابتکار نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو و با همکاری مرکز جنوب، در حاشیه پنجاه‌وسومین نشست کمیته بین‌الدولی مالکیت فکری، منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فولکلور سازمان جهانی مالکیت فکری برگزار شد.

محمدصادق آزمندیان معاون وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، چیدی اوگوامانام استاد دانشکده حقوق دانشگاه اتاوا و نیرمالیا سیام مسئول ارشد برنامه در مرکز جنوب نیز در این رویداد حضور داشتند و ابعاد مختلف تصویب، لازم‌الاجرا شدن و اجرای مؤثر معاهده در نظام‌های ملی مالکیت فکری را بررسی کردند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: منابع ژنتیکی ، ژنو
خبرهای مرتبط
هیئت مذاکره‌کننده عازم سوئیس شد/ بقائی: این سفر در راستای مطالبه‌گری برای اجرای تفاهم است
وزیر بهداشت عازم ژنو می‌شود
تماس تصویری از ژنو با میناب + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ادعای سوئد را رد کرد؛ دیپلمات سوئدی ظرف ۴۸ ساعت تهران را ترک کند
هشدار بقائی: ادعای رهگیری پهپاد در مسیر مکه نیازمند هوشیاری است
انهدام پهپاد MQ-9 آمریکا در آسمان قشم توسط سپاه
اعتراض ایران به عضویت آمریکا در شورای حکام آژانس انرژی اتمی
احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه
ذوالقدر: تا به زیر کشیدن ترامپ و نتانیاهو، تنگه هرمز را نخواهیم گشود
سردار ابن‌الرضا: آینده صنعت دفاعی بدون مشارکت جدی بانوان قابل تصور نیست
دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای حضور در اجتماع «جان‌فدایان ایران»
۲۰۰ شب حضور حماسی مردم، جهش قدرت اجتماعی در تکمیل قدرت نظامی و ملی بود
۲۰۰ شب خیابان‌ها و میادین، سنگر و رزمایش اراده‌ها بود
آخرین اخبار
قالیباف: نظم تک‌قطبی که در آن یک طرف با اجبار امتیازگیری می‌کرد، به پایان رسیده است
دعوت سپاه تهران از مردم برای حضور در اجتماع «جان‌فدایان ایران»
ایران بر اجرای مؤثر معاهده جهانی منابع ژنتیکی و دانش سنتی تأکید کرد
احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه
۲۰۰ شب حضور حماسی مردم، جهش قدرت اجتماعی در تکمیل قدرت نظامی و ملی بود
ذوالقدر: تا به زیر کشیدن ترامپ و نتانیاهو، تنگه هرمز را نخواهیم گشود
اعتراض ایران به عضویت آمریکا در شورای حکام آژانس انرژی اتمی
انهدام پهپاد MQ-9 آمریکا در آسمان قشم توسط سپاه
هشدار بقائی: ادعای رهگیری پهپاد در مسیر مکه نیازمند هوشیاری است
سردار ابن‌الرضا: آینده صنعت دفاعی بدون مشارکت جدی بانوان قابل تصور نیست
ایران ادعای سوئد را رد کرد؛ دیپلمات سوئدی ظرف ۴۸ ساعت تهران را ترک کند
دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای حضور در اجتماع «جان‌فدایان ایران»
۲۰۰ شب خیابان‌ها و میادین، سنگر و رزمایش اراده‌ها بود
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه
ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند
هر گونه اشتباه محاسباتی دشمن با قدرت پاسخ داده می‌شود
دویست شب حضور مردم، ستون پایدار پدافندی ایران است
ادای احترام عارف به ۲۰۰ شب مقاومت تاریخی ایرانیان
واقعیت ماجرای علی الطاهر؛ نتانیاهو به‌دنبال فریب افکار عمومی با دروغ‌پردازی
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۶ شهریور
دولت به‌دنبال افزایش مالیات بر ارزش افزوده است