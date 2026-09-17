باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسن امجدیان، اظهار داشت: در پی اعلام مفقودی خانمی ۵۵ ساله در شهرستان لامرد، بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس برای یافتن وی آغاز شد.

این مقام انتظامی افزود: پس از دو روز پیگیری و تلاش، امروز جسد این بانو در ارتفاعات اطراف شهرستان لامرد کشف شد. بررسی‌های اولیه پلیس حاکی از آن است که وی به قتل رسیده و طلا‌های همراهش نیز به سرقت رفته است.

سرهنگ امجدیان با بیان اینکه با اقدامات فنی و تخصصی پلیس، دو نفر در این زمینه به عنوان مظنون دستگیر شده‌اند، تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی جهت روشن شدن زوایای پنهان این جنایت و انگیزه متهمان با جدیت در دست اقدام است و نتایج نهایی متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از شهروندان خواست به شایعات توجه نکرده و اخبار را از منابع خبری موثق و رسمی پیگیری و دنبال کنند.

منبع: پلیس فارس