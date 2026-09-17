باشگاه خبرنگاران جوان - انوشیروان محسنی بندپی روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از فاز اول خانه تاریخی خادم‌باشی اردبیل اظهار کرد: احیای بنا‌های تاریخی پیوند میان میراث فرهنگی و گردشگری را رقم می‌زند.

وی با اشاره به این که خانه خادم باشی اردبیل یکی از این بنا‌ها است که اگر به حال خود رها می‌شد، جز مخروبه‌ای از آن باقی نمی‌ماند، ادامه داد: با همت مجموعه‌های مرتبط و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمینه احیا و بهره‌برداری دوباره از این بنای ارزشمند فراهم شد.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی با اشاره به اهمیت میراث فرهنگی افزود: میراث فرهنگی مفهومی گسترده و قابل اتکا است که دانش، سنت‌ها و شیوه‌های زندگی را در برمی‌گیرد و حاصل آن، میراث فرهنگی، تاریخی و اجتماعی یک جامعه است.

او خانه تاریخی خادم‌باشی را یکی از مصادیق میراث ملموس دانست و تاکید کرد: این بنا بخشی از میراث ارزشمند تاریخی کشور است که با مرمت و احیا می‌تواند بار دیگر در چرخه زندگی اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد.

محسنی بندپی ادامه داد: در کمیته تسهیلات تلاش می‌کنیم با ایجاد انگیزه و حمایت از طرح‌های احیای بنا‌های تاریخی، ارزش‌های موجود در بنا‌هایی همچون خانه خادم‌باشی و خانه صادقی و همچنین روایت‌ها و داستان‌های مرتبط با آنها را به مردم و گردشگران منتقل کنیم.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استفاده از فناوری‌های نوین و واقعیت مجازی را یکی از ظرفیت‌های مهم برای معرفی این آثار ذکر کرد و گفت: با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید می‌توان روایت تاریخی این بنا‌ها را به شکل جذاب‌تری به نسل‌های جدید و گردشگران منتقل کرد.

او با اشاره به تبدیل فاز اول خانه تاریخی خادم‌باشی به رستوران سنتی و احیای فضا‌های باقی مانده این خانه تاریخی با کاربری اقامتی، اظهار کرد: چنین آثار تاریخی می‌توانند پیوندی میان میراث فرهنگی و صنعت گردشگری ایجاد کنند.

محسنی بندپی تشریح کرد: زمانی که وارد حجره‌های این خانه تاریخی می‌شویم که امروز با کاربری رستوران سنتی احیا شده‌اند، مشاهده می‌کنیم فضا‌هایی که هویت تاریخی خود را حفظ کرده‌اند، رونق اقتصادی پیدا کرده و زمینه ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کرده‌اند.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اردبیل را استانی با پیشینه‌ای غنی در حوزه تاریخ، فرهنگ و تمدن دانست و تصریح کرد: اردبیل استانی منحصر‌به‌فرد در کشور است و از پیشینه بلند و ارزشمندی در تاریخ، فرهنگ و تمدن برخوردار است که باید از این ظرفیت به شکل مناسب در توسعه گردشگری استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: در استان اردبیل ۹ بنای تاریخی از طریق صندوق حفظ و احیای بنا‌های تاریخی و با پیگیری اداره کل میراث فرهنگی استان به بخش خصوصی واگذار شده است و امیدواریم با تکمیل مرمت و احیای آنها، این بنا‌ها در اختیار عموم مردم و گردشگران قرار گیرد.

محسنی بندپی تاکید کرد: تحقق این هدف نیازمند اهتمام جدی به فرهنگ، تاریخ و تمدن کشور و همچنین استمرار حمایت از روند احیا و بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی است.

در این مراسم فاز اول خانه تاریخی خادم باشی با کاربری رستوران سنتی در مرکز شهر اردبیل افتتاح شد، این خانه تاریخی که دارای سه هزار و ۹۰۰ مترمربع عرصه و اعیان و یک هزار و ۹۰۰ مترمربع بنا است، با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی در حال احیا و بازسازی می‌باشد.

شرکت در دومین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها در دانشگاه محقق اردبیلی، افتتاح نخستین رویداد فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرعین و بازدید از طرح‌ها و تاسیسات گردشگری و نشست با تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری استان در این شهر از دیگر برنامه‌های سفر ۲ روزه معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان اردبیل بود.