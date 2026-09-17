باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه عصر پنجشنبه در آیین «یک روز با حیدربابای شهریار» و افتتاح خانه پدری استاد شهریار در روستای خشکناب بستانآباد، اظهار کرد: زمانی که با مرحوم جبارزاده، استاندار وقت آذربایجان شرقی برای نخستین بار به این خانه آمدیم، چیزی جز چند دیوار باقیمانده از یک خرابه وجود نداشت و این مکان در شرایطی بسیار محجور و غمانگیز قرار داشت، اما مرحوم جبارزاده و آقای رستمپور کمک زیادی کردند و در ادامه نیز مجموعه همکاران میراث فرهنگی با همکاری مسئولان و مردم، کار را به این مرحله رساندند.
وی افزود: محوطه موجود در این خانه، پاسخگوی حضور این جمعیت نیست و حتی فضای خارج از محوطه نیز که مشرف به این مکان است، ظرفیت کافی ندارد؛ بنابراین توسعه و وسعت دادن به این مجموعه یکی از ملزومات آینده است و قطعا در ادامه بار اصلی این کار بر دوش اهالی محترم خواهد بود.
نوری اظهار کرد: دوستداران و علاقهمندان شهریار بسیار زیاد هستند و مناسبت امروز نیز یک مناسبت ملی است. روز ملی شعر و ادب فارسی هم که به مناسبت سالروز درگذشت استاد شهریار نامگذاری شده است.
وی با اشاره به نقش رهبر شهید در نامگذاری این روز، گفت: قطعا در آینده، مشتاقان و علاقهمندان بیشتری به این مکان خواهند آمد و باید فضای مناسبتری برای حضور آنها در نظر گرفته شود.
وی گفت: مهمانانی که در مسیر به اینجا میآیند، حتما با بخشی از مسیر مواجه شدهاند که حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از نواقص چهاربانده کردن مسیر تبریز-بستانآباد باقی مانده است. استاندار آذربایجان شرقی پیگیر این موضوع بوده و این طرح جزو برنامههای سفر رئیس جمهور قرار دارد که امیدواریم تکمیل شود و در ادامه نیز مسیر از بستانآباد به سمت تیکمهداش و قره چمن امتداد یابد.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به طرحهای مرتبط با تامین و انتقال آب شهرستان، اظهار کرد: موضوع آب شرب و انتقال آب نیز از جمله مواردی است که میدانم در برنامه قرار گرفته و امیدواریم بهزودی عملیات آن آغاز شود. انتقال آب از سد کرگان نیز از جمله زیرساختهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی روستای خشکناب، گفت: در این دیار، اتفاقات تاریخی مهمی نیز رخ داده است. در دشتی به فاصله حدود یک کیلومتر از اینجا، هنوز هم میتوانیم صدای شمشیرهای عباسمیرزا در مقابل متجاوزان روس را تصور کنیم که حدود ۲۰۰ سال پیش در این منطقه مقاومت و ایستادگی جانانهای داشت. این منطقه همچنین سرزمین علما است و آیتالله شهیدی در روستایی در همسایگی اینجا زاده شده است و حدود ۲ کیلومتر جلوتر نیز زادگاه خاندان آلهاشم قرار دارد.
وی گفت: زادگاه و مدفن خسته قاسم، عارف بزرگ نیز در حدود ۱۵ کیلومتری اینجا قرار دارد و شهریار نیز سرآمد این بزرگان شد و افتخاری برای ایران به شمار آمد. شهریار از مرزهای فارسی و ترکی عبور کرد و به شهرتی جهانی رسید.
نوزی با بیان خاطراتی از شهرت جهانی استاد شهریار، گفت: در یک مجمع بینالمجالس با یکی از نمایندگان جمهوری آذربایجان مواجه شدیم. در آن زمان به دلیل اتفاقاتی که افتاده بود، کمی سردی در روابط وجود داشت. من شروع کردم به گفتن شعر «دنیا یالان دنیادی» و ادامه شعر را خواندم. ایشان نیز شعر را ادامه دادند. این موضوع نشان میدهد اشعار شهریار چگونه در میان مردم آن سوی مرز نیز شناخته شده است.
وی ادامه داد: یک بار نیز همراه شهید رئیسی سفری به ازبکستان و شهر سمرقند برای اجلاس شانگهای داشتیم. شب برای اقامه نماز به مسجدی رفتیم و پس از معرفی رئیسجمهور ایران به نمازگزاران، آنها گفتند «از دیار شهریار آمدهاید؟» شهید رئیسی نیز با اشاره به بنده گفتند «ایشان همشهری شهریار است» و این نشاندهنده گستره شهرت جهانی شهریار عزیز و مایه افتخار است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به محیط خانوادگی و تربیتی شهریار، اظهار کرد: شهریار در خانهای در این منطقه بزرگ شد که از ملزومات آن خانه، یک جلد قرآن، شاهنامه، گلستان و بوستان سعدی بود. شهریار در چنین محیطی با قرآن و مکتبخانه آشنا شد و پایههای ایمان خود را چنان محکم کرد که به جایگاهی رسید که هنوز در عصر حاضر نیز بسیاری نمیتوانند به آن دست پیدا کنند.
نوری قزلجه با اشاره به نقش آذربایجان در تاریخ ایران، گفت: روزی آذربایجان، شهریار را به شعر و ادب فارسی ایران زمین تقدیم میکند، روزی ستارخانها و باقرخانها را برای ایران، دموکراسی، مشروطیت و برقراری پارلمان و دموکراسی در ایران معرفی میکند و روزی نیز علما و علامهها را به کشور معرفی کرده است. در عصر حاضر و در شرایط بسیار پیچیده کشور نیز، آذربایجان یکی از فرزندان خود را که در اوصاف شهریار میگنجد، به ایران تقدیم کرده است، دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور اسلامی ایران.
وی ادامه داد: دکتر پزشکیان، تحت رهبریهای حکیمانه رهبر شهیدمان و در ادامه تحت رهبری مقام معظم رهبری، در این شرایط سخت، جانانه، شجاعانه و جسورانه ایستاد.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: موضع ما این است که جنگطلب نیستیم، اما اگر به ما حمله شود، محکم دفاع میکنیم و از کشورمان دفاع خواهیم کرد. همانطور که این کار را انجام دادیم. در عین حال اهل گفتوگو و مذاکره هستیم.
وی افزود: برخی به دکتر پزشکیان ایراد گرفتند که چرا مذاکره کرده است، اما ما باید ثابت کنیم که مسلمان هستیم و دنبال صلح و آرامش برای تمام جهان هستیم و همچنین باید ثابت کنیم که ایرانی هستیم، بنابراین این مسیر را طی کردیم.
نوری قزلجه اظهار کرد: یکی از آثار و برکات این رویکرد این بود که بخش گستردهای از جهان حق را به ایران داد و امروز در جهان، ایرانیان به عنوان مردمانی شجاع شناخته میشوند.
وی ادامه داد: دولت، مردم و نیروهای مسلح ایران دست به دست هم دادند و در برابر قدرتهای نظامی بزرگ جهان ایستادند و اجازه ندادند به اهداف خود برسند. مطمئن باشید رئیسجمهور پزشکیان در عبور از شرایط سخت ۲ سال گذشته کشور نقش بسیار مهمی داشتند و جا دارد آذربایجان افتخار کند که یکی از فرزندان خود را که در اوصاف شهریار میگنجد، تقدیم ایران کرده است تا در سربلندی ایران مدیریت، مشارکت و تلاش کند.
نوری قزلجه با اشاره به پیشینه تاریخی بستانآباد، گفت: شهر تاریخی اوجان، بستانآباد امروز، زمانی پایتخت تابستانی دوره مغولها بوده و آثار آن و بخشی از قلعه تاریخی این منطقه توسط آقای دکتر ولایتی و باستانشناسان دانشگاه تهران مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است.
وی از تلاشهای باستانشناسان و دستاندرکاران این طرح قدردانی کرد و افزود: آثار بسیار ارزشمندی در نقاط مختلف شهرستان وجود دارد که برای تاریخ کشور، آذربایجان و منطقه بسیار مهم و ارزشمند هستند. در مورد قلعه تاریخی اوجان نیز بخش قابل توجهی از آثار آن بیرون آورده شده و بخشی از آن در حال مرمت است، اما این مجموعه نیازمند توجه ویژه، ایجاد پوشش مناسب و همچنین تأسیس یک موزه در کنار آن است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: آثاری که در این قلعه یا دیگر محوطههای تاریخی کشف میشود، میتواند در این موزه نگهداری شود و این مکان همچنین محملی باشد تا خیران حوزه فرهنگی و باستانشناسی بتوانند در آن مشارکت کنند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با کمک مردم و هدایت و حمایت وزیر میراث فرهنگی و همکارانشان، این مجموعه نیز در شأن بازدیدکنندگان ساماندهی شود و آثار تاریخی آن حفظ و معرفی شود.
خانه پدری استاد سیدمحمدحسین شهریار در روستای خشکناب شهرستان بستانآباد، زادگاه پدری و محل سپری شدن بخشی از دوران کودکی این شاعر نامدار، پس از تملک، مرمت و احیا به یکی از فضاهای فرهنگی مرتبط با زندگی و آثار وی تبدیل شده است. این خانه با هدف معرفی میراث ادبی شهریار و تقویت ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری منطقه، به عنوان خانهموزه شهریار مورد توجه قرار گرفته است.
۲۷ شهریور، سالروز درگذشت استاد شهریار، در سال ۱۳۸۱ به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی در تقویم رسمی کشور ثبت شد. انتخاب سالروز درگذشت شهریار برای این مناسبت، بیانگر جایگاه این شاعر در ادبیات معاصر ایران و نقش او در پیوند شعر فارسی و ترکی آذری با فرهنگ عمومی مردم است.