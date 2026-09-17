نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ حمله هوایی به استان‌های تعز و حجه انجام داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ حمله هوایی با استفاده از جنگنده‌های «F-۱۵» انجام دادند که از پایگاه خمیس مشیط به پرواز درآمده و استان‌های تعز و حجه را هدف قرار دادند و بر اثر این حملات، شماری از غیرنظامیان شهید شدند.

شایان ذکر است که نیروهای یمنی طی روزهای اخیر حملاتی را علیه اهدافی در شهرهای جنوبی عربستان از جمله جیزان، خمیس مشیط، ابها و نجران اعلام کرده‌اند. مقام‌های سعودی نیز از زخمی‌شدن دست‌کم ۱۳ نفر در حملات ۱۴ سپتامبر خبر داده‌اند. در همین راستا آسوشیتدپرس گزارش داده که عربستان به دلیل کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر، از متحدان منطقه‌ای و غربی خود درخواست کمک پدافندی کرده است.

با وجود تهدیدات عربستان، یک منبع عالی رتبه به المیادین گفت که ریاض از عمان خواسته است تا از یمن بخواهد با آتش بس دو هفته‌ای موافقت کند که طی آن مذاکراتی برای رسیدگی به اوضاع انسانی در یمن انجام خواهد شد. این منبع عالی رتبه تایید کرد که عربستان تاکید کرده است که در طول دوره آتش‌بس پیشنهادی، توافقی در مورد پرونده بشردوستانه در یمن اعلام خواهد شد.

منبع: المسیره

برچسب ها: یحیی سریع ، حمله به یمن ، جنگ یمن
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