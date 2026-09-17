باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع روسیه گزارش داد که واحدهای این وزارتخانه دو کشتی باری حامل تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراینی را در بنادر چورنومورسک و ایزمایل هنگام عبور از دریا در منطقه اودسا هدف قرار دادند.
وزارت دفاع روسیه در بیانیهای توضیح داد: «در طول روز، نیروهای مسلح روسیه با استفاده از پهپادها به بمباران بنادر و کشتیهای دریایی اوکراینی متعلق به نیروهای مسلح اوکراین ادامه دادند.»
در این بیانیه آمده است: در نتیجه این حملات، یک کشتی باری حامل محموله نظامی در بندر چورنومورسک در منطقه اودسا هدف قرار گرفت و یک کشتی باری دیگر که تجهیزات نظامی را به بندر ایزمائیل برای نیروهای مسلح اوکراین منتقل میکرد، نیز هنگام عبور از دریا هدف قرار گرفت.
این حملات در چارچوب استراتژی روسیه صورت میگیرد که به دنبال مختل کردن توانایی اوکراین در دریافت سلاح و تجهیزات نظامی از طریق بنادر اصلی خود است.
وزارت دفاع روسیه صبح پنجشنبه تأیید کرد که نیروهایش شب گذشته حملهای فشرده را علیه تأسیسات صنایع نظامی و بخشهای انرژی و حمل و نقل در کیف، زاپوریژژیا و اودسا در اوکراین آغاز کردهاند.
منبع: آر تی