باشگاه خبرنگاران جوان-حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن ربانی در نشست تبیینی «مجتبای امت» در قم با اشاره به ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان افزود: ملت ایران طی سالهای گذشته با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی نمودهاست.
وی گفت: این ایستادگی،جایگاه و نقش ایران را در معادلات منطقهای و جهان اسلام برجستهتر کردهاست.
وی افزود: استمرار مسیر فوق ، نیازمند حفظ وحدت ملی، تقویت توانمندیهای داخلی و خدمت صادقانه مسئولان به مردم است.
ربانی با تأکید بر ضرورت حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی اظهار داشت: برای صیانت از عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی، باید در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت کرده و از منویات ایشان تبعیت کنیم.
ربانی در ادامه بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدای دانشآموز تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با حوادث و دشواریهای مختلف مواجه است، نباید از جنایتها و حوادث تلخی که به شهادت جمعی از دانشآموزان و فرزندان این سرزمین در مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد منجر شد، غافل شویم.
وی خاطرنشان کرد: حفظ یاد و نام شهدای دانشآموز و انتقال پیام این حوادث به نسلهای آینده، مسئولیتی ملی است و نباید اجازه دهیم گذشت زمان موجب فراموشی این وقایع و مظلومیت شهدای عزیز شود.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به نقاط قوت و تلاشهای انجامشده در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: امروز مجموعههای مختلف دولت و دستگاههای اجرایی، بهویژه در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و امنیت غذایی، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و بخش قابلتوجهی از این اقدامات با روحیه جهادی و با هدف تأمین نیازهای مردم و حفظ آرامش جامعه انجام میشود.
وی افزود: شرایط موجود، مسئولیت دستگاههای اجرایی را در تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ ثبات و آرامش جامعه دوچندان کردهاست و وزارت جهاد کشاورزی نیز با استفاده از تمام ظرفیتهای خود در مسیر انجام این مسئولیت تلاش میکند.
ربانی، در بخش دیگری از سخنان خود نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی به بخش کشاورزی را بلندمدت و راهبردی توصیف کرد و اظهار داشت: ایشان همواره بر اهمیت کشاورزی و نقش اساسی این بخش در استقلال کشور تأکید داشتند و نگاهشان به کشاورزی، نگاهی بلندمدت و راهبردی بود.
وی گفت: توجه به تولید داخلی، حمایت از کشاورزان، استفاده صحیح و بهینه از منابع آب و خاک و حرکت به سمت خودکفایی در محصولات اساسی، از جمله موضوعاتی است که در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی جایگاه ویژهای داشت.
آیت الله مهدی شبزندهدار عضو فقهای شورای نگهبان نیز در این نشست با اشاره به آیاتی از قرآن کریم به راههای رستگاری مومنین اشاره و بر شکیبایی، دعوت دیگران به صبر و تحمل و برقراری ارتباط با یکدیگر تأکید کرد.
نشست تبیینی «مجتبای امت» با موضوع سیری در اندیشه و سیره عملی رهبر سوم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله امام سیدمجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی، با حضور مدیران و مسئولان حوزههای نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در قم برگزار شد.
در این نشست ۲ روزه، چهرهها و شخصیتهای مختلف حوزوی و دانشگاهی به ایراد سخن و بیان مباحث خود پرداختند.