گزارش‌ها حاکی از آن است که نتانیاهو در سفر هفته آینده به نیویورک به جای ترامپ با روبیو دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که هفته آینده برگزار می‌شود، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو به جای ترامپ با «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد.

در همین حال، دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی گفت که برنامه سفر نتانیاهو هنوز نهایی نشده است.

ترامپ ساعاتی پیش در پاسخ به پرسش پایگاه خبری «آکسیوس» درباره اینکه آیا قصد دارد هفته آینده در نیویورک با نتانیاهو دیدار کند، گفت که «شاید» این اتفاق بیفتد.

در همین حال، وب‌سایت «والا» گزارش داد یک هیئت در ایالت تگزاس واقع در جنوب آمریکا در حال بررسی امکان سفر نتانیاهو به این ایالت در جریان سفر دو روزه او به آمریکا است. هرچند هدف از سفر احتمالی نتانیاهو به تگزاس مشخص نیست.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: مجمع عمومی سازمان ملل ، دونالد ترامپ ، بنیامین نتانیاهو
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