حجت‌الاسلام سرافراز، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه تهران، از عموم مردم برای شرکت در اجتماع بزرگ «جان‌فدایان ایران» در ۲۷ شهریور دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سرافراز، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه تهران، با اشاره به اهمیت شرایط کنونی، از آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه دعوت کرد تا در رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان ایران» که روز جمعه، بیست‌وهفتم شهریور ماه جاری برگزار می‌شود، حضور یابند.

حجت‌الاسلام سرافراز در این باره گفت: «امروز در این برهه حساس، ندای وحدت و همدلی بیش از هر زمان دیگری طنین‌انداز است. دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم در پی ایجاد تفرقه و ناامیدی در میان ملت ما هستند، اما ما با حضور پرشور خود در صحنه‌های مختلف، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان خواهیم زد.»

وی با بیان اینکه رزمایش‌ها صرفاً مانور‌های نظامی نیستند، افزود: «این رویداد‌ها جلوه‌ای از اقتدار، آمادگی و هوشیاری نیرو‌های مسلح کشورمان در برابر هرگونه تهدید خارجی هستند. حضور شما در این رزمایش بزرگ، نشان‌دهنده حمایت بی‌دریغ ملت از مدافعان حریم امنیت و اقتدار ملی است. این حضور، روحیه‌ای مضاعف به نیرو‌های جان‌برکف ما می‌بخشد و پیام روشنی را به جهانیان مخابره می‌کند که ملت ایران همواره پشتیبان نظام و مدافع ارزش‌های خود است.»

سرافراز با تأکید بر اینکه اجتماعات مردمی صحنه‌هایی بی‌بدیل از همبستگی، اتحاد و همدلی ملت بزرگ ایران هستند، تصریح کرد: «در این گردهمایی‌ها ما با یک صدا، آرمان‌های انقلاب، ارزش‌های اسلامی و منافع ملی را فریاد می‌زنیم و نشان می‌دهیم که در برابر چالش‌ها یک‌دل و یک‌صدا هستیم. حضور شما در این اجتماعات، مشت محکمی بر دهان بدخواهان است و نشان می‌دهد که ملت ایران با وحدت و انسجام خود، قادر به عبور از هر سختی و چالشی است.»

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه تهران بزرگ در پایان خطاب به مردم شریف تهران تأکید کرد: حضور ملت شریف، تضمین‌کننده اقتدار و امنیت ایران است.

منبع: مهر

برچسب ها: ملت ایران ، سپاه پاسداران
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