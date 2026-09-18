منچسترسیتی در دور سوم جام اتحادیه انگلیس نوریچ را با ۵ گل درهم کوبید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات دور سوم جام اتحادیه انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش میزبان نوریچ بود که در رده چهاردهم چمپیونشیب قرار دارد.

سیتیزن‌ها طبق انتظارات بازی را تهاجمی آغاز کردند و در دقایق ۲۹ و ۳۲ توسط فلوید سامبا و رایان چرکی به گل رسیدند تا نیمه اول را با اختلاف ۲ گله به رختکن بروند.

در نیمه دوم سیتیزن‌ها بازی را طوفانی آغاز کردند و در دقیقه ۴۸ آلن گل سوم تیمش را زد. ۶ دقیقه بعد فلوید سامبا گل دوم خودش و چهارم تیمش را زد.

در ادامه عطش شاگردان مارسکا تمامی نداشت و در دقیقه ۹۰ رایان مک آیدو گل پنجم را زد تا سیتیزن‌ها با نتیجه قاطع ۵ - ۰ به برتری برسند.