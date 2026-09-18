منچسترسیتی در دور سوم جام اتحادیه انگلیس نوریچ را با ۵ گل درهم کوبید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات دور سوم جام اتحادیه انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش میزبان نوریچ بود که در رده چهاردهم چمپیونشیب قرار دارد.

سیتیزن‌ها طبق انتظارات بازی را تهاجمی آغاز کردند و در دقایق ۲۹ و ۳۲ توسط فلوید سامبا و رایان چرکی به گل رسیدند تا نیمه اول را با اختلاف ۲ گله به رختکن بروند.

در نیمه دوم سیتیزن‌ها بازی را طوفانی آغاز کردند و در دقیقه ۴۸ آلن گل سوم تیمش را زد. ۶ دقیقه بعد فلوید سامبا گل دوم خودش و چهارم تیمش را زد.

در ادامه عطش شاگردان مارسکا تمامی نداشت و در دقیقه ۹۰ رایان مک آیدو گل پنجم را زد تا سیتیزن‌ها با نتیجه قاطع ۵ - ۰ به برتری برسند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: منچسترسیتی ، جام اتحادیه انگلیس ، نوریچ
خبرهای مرتبط
جام اتحادیه انگلیس؛
لیورپول ۳ - ۱ تاتنهام/ صعود قرمز‌های آنفیلد با شوت‌های تماشایی + فیلم
جام اتحادیه انگلیس؛
کامبک رویایی برایتون تئاتر رویاها را به آتش کشاند
جام اتحادیه انگلیس؛
ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال/ توپچی‌ها بدون دردسر صعود کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازگشا: پرونده یاسر آسانی را در کمیته استیناف پیگیری می‌کنیم
علت غیبت کنعانی‌زادگان و علیپور در تیم ملی فوتبال
سومین رئیس هیات پارادوومیدانی انتخاب شد
نوریچ مقابل منچسترسیتی حرفی برای گفتن نداشت + فیلم
یوونتوس ۵ - ۰ نایمخن/ بانوی پیر طوفان به راه انداخت + فیلم
آخرین اخبار
یوونتوس ۵ - ۰ نایمخن/ بانوی پیر طوفان به راه انداخت + فیلم
نوریچ مقابل منچسترسیتی حرفی برای گفتن نداشت + فیلم
بازگشا: پرونده یاسر آسانی را در کمیته استیناف پیگیری می‌کنیم
سومین رئیس هیات پارادوومیدانی انتخاب شد
علت غیبت کنعانی‌زادگان و علیپور در تیم ملی فوتبال
پرونده شکایت پرسپولیس از استقلال به دادگاه CAS می رود
یزدانخواه: برای واترپلوی ایران اتفاق جدیدی رقم می‌زنیم
کاپیتان‌های سرخابی از تیم ملی خط خوردند
دعوت از ١٨ بازیکن داخلی به تیم ملی فوتبال
۱۶ ایرانی در جمع ۱۰ نفر برتر رنکینگ‌های رده‌های مختلف کاراته جهان
حساس‌ترین مرحله؛ بسکتبال ایران در مسیر فینال برابر کره‌جنوبی
دو مدال طلا و برنز برای کشتی ایران در مسابقات روسیه
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ هدیه فرهنگی ایران به ژاپن
اهتزاز پرچم ایران در دهکده بازی‌های آسیایی ناگویا
درخشش شهرآبادی از پرسپولیس به تیم ملی امید رسید
رونمایی از پایان قرارداد ۱۰ پرسپولیسی در انتهای فصل
خدمت سربازی مانعی برای پرسپولیسی شدن قلی زاده
خداداد عزیزی مدتی دور از فوتبال باشد/ هیچ امتیازی برای سربازی بیرانوند قائل نشوند
تیم ملی امید برای صعود نیاز به هوش و تمرکز دارد/ زود است درباره قهرمانی صحبت کنیم
بارسلونا ۷ - ۲ راسینگ سانتاندر/ جشنواره گل آبی اناری‌ها در نیوکمپ + فیلم