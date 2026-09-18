منابع آمریکایی گزارش‌ها درباره ساقط شدن پهپاد‌های این کشور را تایید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی مطلع اعلام کرد که نیرو‌های ایرانی در روز‌های اخیر دست‌کم دو فروند پهپاد آمریکایی MQ-۱ را سرنگون کرده‌اند.

گفته شده ارتش آمریکا از دو نوع اصلی MQ-۱ استفاده کرده است: پهپاد «پردیتور» قدیمی‌تر و «گری ایگل» که پهپادی بزرگ‌تر و برگرفته از پردیتور است. اما مشخص نیست پهپاد‌های سرنگون‌شده از کدام نوع بوده و در چه مناطقی هدف قرار گرفته‌اند.

به گزارش سی‌بی‌اس، اگر پهپاد‌های سرنگون‌شده از نوع پردیتور‌های قدیمی‌تر بوده باشند، از دست دادن دو فروند از آنها در مجموع حدود ۸ میلیون دلار هزینه در پی داشته است. در همین حال، پهپاد‌های گری ایگل گران‌تر هستند و بسته به نوع آنها، قیمتشان به ده‌ها میلیون دلار می‌رسد.

بر اساس گزارشی که دفتر بودجه کنگره آمریکا در این هفته منتشر کرده، از زمان آغاز جنگ با ایران تاکنون دست‌کم ۲۴ فروند پهپاد MQ-۹ از دست رفته که هزینه‌ای حدود ۷۲۰ میلیون دلار به همراه داشته است.

این گزارش همچنین اعلام کرد یک فروند پهپاد دریایی MQ-۴C تریتون نیز منهدم شده که ارزش آن حدود ۱۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

منبع: سی بی اس

برچسب ها: پهپاد آمریکایی ، ساقط شدن ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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