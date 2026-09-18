باشگاه خبرنگاران جوان-دومین سالگرد ارتحال آیتالله العظمی شیخ عباس محفوظی شامگاه پنجشنبه ۲۶ شهریور، با حضور مراجع عظام تقلید، علما، بزرگان، اساتید حوزه و دانشگاه، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.
در این مراسم که با تلاوت قرآن کریم و مداحی اهلبیت(ع) همراه بود، آیتالله نظری منفرد با اشاره به اهمیت بهرهگیری انسان از سرمایه عمر اظهار کرد: عمر سرمایهای گرانقیمت است و انسان باید در طول زندگی خود بیندیشد که چگونه این سرمایه را هزینه میکند تا در پایان گرفتار ندامت و پشیمانی نشود.
وی افزود: خداوند متعال در در سوره «والعصر» در قرآن کریم درباره کسانی که عمر خود را بدون بهره و نتیجه از دست دادهاند، هشدار داده است و انسان باید مراقب باشد فرصت زندگی را بدون آنکه فایدهای برای خود و دیگران داشته باشد، از دست ندهد.
نظری منفرد با اشاره به آیات سوره مبارکه «مؤمنون» ادامه داد: وقتی انسان به مرز مرگ میرسد، درخواست بازگشت میکند تا در فرصتی که از دست داده است عمل صالح انجام دهد، اما به او گفته میشود که این تنها سخنی است که بر زبان میآورد و در برابر او برزخ قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: به تعبیر امروزی، تاریخ مصرف فرصت انسان که تمام شد، دیگر امکان بازگشت وجود ندارد؛ بنابراین انسان باید پیش از رسیدن آن مرحله، برای عمر خود برنامه داشته باشد.
این استاد حوزه با بیان اینکه انسان حتی در امور اقتصادی نیز برای انتخاب مسیر درست با افراد خبره مشورت میکند، گفت: اگر انسان بخواهد یک کار اقتصادی انجام دهد، فکر و مشورت میکند و با افراد خبره صحبت میکند تا مسیر درست را انتخاب کند؛ اما باید درباره عمر خود نیز فکر کند و ببیند چگونه باید این سرمایه را هزینه کند.
نظری منفرد در ادامه با اشاره به موضوع مراسم و تجلیل از یک عالم ربانی اظهار کرد: اجازه بدهید در این مجلس که مربوط به یک عالم ربانی و یک فقیه پارساست، به شخصیتهایی اشاره کنیم که توانستند از عمر خود به بهترین شکل استفاده کنند.
وی با اشاره به شخصیتهایی مانند شهید اول گفت: بعضی از افراد عمر طولانی نکردند، اما آثار و تألیفات و ملکات ارزشمندی از خود به جای گذاشتند و این نشان میدهد که مسئله، صرفاً مقدار عمر نیست، بلکه مهم این است که انسان چگونه از عمر خود استفاده کند.
نظری منفرد با تأکید بر ضرورت قرار دادن عقل بهعنوان چراغ راه انسان گفت: اگر انسان عقل را مشعل راه خود قرار دهد، میتواند در زندگی مسیر درست را تشخیص دهد و از فرصتی که خداوند در اختیار او قرار داده، بهرهمند شود.
وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین(ع) در خطبه ۱۵۷ نهجالبلاغه افزود: انسان باید بداند امروز و فردای او به یکدیگر متصل است؛ آنچه امروز انجام میدهد، فردای او را میسازد و روزی خواهد رسید که پرونده عمر انسان بسته میشود و باید پاسخگوی آنچه در این دنیا انجام داده است باشد.
این استاد حوزه ادامه داد: انسان ممکن است ۷۰ یا ۸۰ سال در دنیا زندگی کند، اما زمانی که به مرز مرگ میرسد، وقتی به گذشته خود نگاه میکند، این عمر طولانی را بسیار کوتاه میبیند.
نظری منفرد با اشاره به گفتوگوی انسانها در عالم آخرت اظهار کرد: در سوره مومنون قرآن کریم آمده است که رستاخیزیان درباره مدت حضور خود در دنیا با یکدیگر گفتوگو میکنند و عمر دنیا را به اندازه یک روز یا بخشی از یک روز میدانند؛ بنابراین حیف است انسان این عمر عزیز و گرانبها را بدون آنکه نتیجهای از آن بگیرد، از دست بدهد.
وی با بیان اینکه عمر انسان نوعی معامله است، گفت: ما در دنیا در حال معامله کردن هستیم؛ عمر خود را میدهیم و باید در برابر آن چیزی به دست بیاوریم.
نظری منفرد با اشاره به روایتی از امام هادی(ع) اظهار کرد: دنیا بازار آخرت است و نفس انسان در این بازار تجارت میکند؛ عدهای از این عمر و فرصت زندگی سود میبرند و هنگامی که به مرز مرگ میرسند، با نتیجه مطلوبی از این دنیا خارج میشوند.
وی افزود: قرآن کریم نیز درباره کسانی که زندگی خود را در مسیر درست سپری کردهاند، از استقبال فرشتگان و سلام و بشارت آنان سخن میگوید و در مقابل، کسانی هستند که نتیجه دیگری برای خود رقم زدهاند.
این استاد حوزه با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» ادامه داد: در روایات نیز درباره کسانی که ایمان آوردند و در مسیر خود استقامت کردند، مطالب ارزشمندی بیان شده است و انسان باید تلاش کند زندگی خود را در همین مسیر قرار دهد.
نظری منفرد با اشاره به سوره مبارکه عصر گفت: خداوند متعال میفرماید «وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ»؛ انسان در زیان است، مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش میکنند.
وی با بیان اینکه پیشرفتهای بشر نمیتواند مسئله مرگ را از میان ببرد، اظهار کرد: امروز عصر تکنولوژی، صنعت، فضا، رایانه، سلاح هستهای و هوش مصنوعی است و اینها از دستاوردهای بشر به شمار میروند، اما با وجود همه این پیشرفتها، مرگ همچنان حقیقتی است که انسان باید آن را بپذیرد و از این دنیا عبور خواهد کرد.
نظری منفرد افزود: نسلهای مختلف آمدند و رفتند و اکنون نوبت ماست؛ هر انسانی برای مدتی در این دنیا حضور دارد و سپس نوبت او نیز به پایان میرسد.
وی با اشاره به آیه «إِنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لعب و لهو ...» گفت: قرآن کریم زندگی دنیا را به بازی و سرگرمی، زینت، تفاخر و تکاثر در اموال تشبیه کرده است و مراحل مختلف زندگی از کودکی و نوجوانی تا جوانی، میانسالی و پیری را پشت سر میگذاریم. خوشا به حال کسانی که فهمیدند در این دنیا چه باید بکنند و چگونه باید از عمر خود استفاده کنند.
نظری منفرد در ادامه سخنان خود بهطور ویژه از آیتالله العظمی محفوظی یاد کرد و گفت: یکی از افرادی که فهمید در دنیا چگونه باید از عمر خود استفاده کند، مرحوم آیتالله العظمی محفوظی بود. ایشان شخصیتی بود که از عمر خود بهخوبی استفاده کرد و آثار و تألیفات ارزشمندی از خود به جای گذاشت.
نظری منفرد با اشاره به آثار علمی آیتالله محفوظی اظهار کرد: وقتی آثار ایشان را مرور میکردم، دیدم چند جلد از درس خارج ایشان با عنوان «دراسات فی الحجة» و همچنین کتابهای دیگری از ایشان به یادگار مانده است که نشاندهنده تلاش علمی و جایگاه فقهی این عالم بزرگوار است.
آیتالله محفوظی الگویی از تقوا، علم، اخلاق و خودسازی بود
وی خودسازی، اخلاق حسنه و اعتقاد صحیح را از ویژگیهای مهم آیتالله محفوظی برشمرد و گفت: آیتالله محفوظی تنها یک عالم و فقیه صاحب آثار علمی نبود، بلکه در زمینه خودسازی و اخلاق نیز شخصیت برجستهای داشت.
این استاد حوزه با اشاره به ارتباط آیتالله محفوظی با آیتالله بهجت اظهار کرد: مرحوم آیتالله محفوظی از نزدیکان آیتالله العظمی بهجت بود و علاقه وافری به ایشان داشت و سالهای متمادی با آن شخصیت بزرگ ارتباط داشت.
وی افزود: این ارتباط و نزدیکی نیز در شخصیت آیتالله محفوظی تأثیرگذار بود و او را به عالمی خودساخته و برخوردار از فضائل اخلاقی تبدیل کرده بود.
این استاد حوزه با اشاره به جایگاه آیتالله محفوظی در حوزه علمیه گفت: ایشان فقیهی بزرگوار، مجاهد و علاقهمند به دین، مذهب و روحانیت بود و نسبت به تربیت شاگردان نیز اهتمام داشت.
نظری منفرد ادامه داد: آیتالله محفوظی خصوصیت یک مومن در روایات که باید چهره گشاده و مشکل در دل داشته باشد را دارا بود و نمونهای از یک عالم دینی بود که علم، اخلاق، تقوا و عمل را در کنار یکدیگر جمع کرده بود.
وی فقدان چنین شخصیتهایی را برای حوزههای علمیه و طلاب خسارتبار دانست و اظهار کرد: واقعاً فقدان شخصیتهای برجسته علمی و فقهای بزرگی که برای ما و طلبهها الگو باشند، ضایعه است.
این استاد حوزه افزود: روحانیت شیعه به داشتن رهبران و شخصیتهای جامع افتخار میکند؛ شخصیتهایی که در کنار علم و فقاهت، در اخلاق، تقوا، مجاهدت و تربیت انسانها نیز الگو هستند.
نظری منفرد با اشاره به برخی بزرگان و رهبران دینی گفت: در میان فقهای شیعه و شخصیتهای بزرگ دینی، نمونههای فراوانی از انسانهای جامعالاطراف وجود دارد که خداوند آنان را برای هدایت و راهنمایی دیگران قرار داده است.