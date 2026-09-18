یوونتوس در هفته نخست لیگ اروپا در خانه با نتیجه ۵ - ۰ مقابل نایمخن به برتری دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - تیم فوتبال یوونتوس در هفته نخست لیگ اروپا در ورزشگاه خانگی خود به مصاف نایمخن رفت و با ارائه نمایشی هجومی با نتیجه ۵ - ۰ به برتری رسید.

نیکولاس گونزالس در دقیقه ۹ نخستین گل یوونتوس را به ثمر رساند و کریم آلایبگوویچ در دقیقه ۲۴ اختلاف را دو برابر کرد.

در دقیقه ۳۵ یوونتوس صاحب ضربه پنالتی شد و نیک وولتماده این فرصت را به گل تبدیل کرد تا اختلاف به سه گل برسد.

در نیمه دوم نیز یوونتوس به حملات خود ادامه داد و مهمت زکی چلیک در دقیقه ۷۵ گل چهارم را وارد دروازه نایمخن کرد. رندال کولو موآنی نیز در دقیقه ۸۲ پنجمین گل یوونتوس را به ثمر رساند.

نکته جالب این دیدار، برتری نایمخن در مالکیت توپ و برخی آمارهای مسابقه است، اما یوونتوس با استفاده بهتر از موقعیت‌های خود توانسته اختلافی پنج‌گله ایجاد کند.