نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد جمعه در اطللاعیه‌ای تاکید کرد: عبورغیر قانونی از تنگه هرمز جز نابودی شناور متخلف نتیجه‌ای نخواهد داشت.

در اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

ملت عظیم الشأن ایران اسلامی

همزمان با عبور حماسه حضور شما در میدان از ۲۰۰ شب متوالی، رزمندگان شجاع اسلام و دریادلان نیروی دریایی سپاه کماکان قدرتمندانه، کنترل آبراه حیاتی تنگه هرمز را در اختیار دارند و به هیچ متجاوزی اجازه تردد از آنرا نمی‌دهند.

شب گذشته نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو، با تحریک و فریب ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور غیرقانونی از تنگه هرمز را داشت که مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق در آن متوقف شد.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌دهد که عبور غیر قانونی از تنگه هرمز جز نابودی شناور متخلف نتیجه‌ای نخواهد داشت.

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، تنگه هرمز
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