باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهادر عبدی سرمربی تیم امید پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان پایتخت اظهار کرد: امسال پرسپولیسی‌ها هم فصل نقل و انتقالات و هم یک پیش فصل خوبی را داشتند و تارتار مربی هست که سال‌ها خودش را در لیگ ثابت کرده است و نشان داد که اگر ابزار کافی داشته باشد از بازیکنان و مهره هایش استفاده می‌کند. من فکر می‌کنم امسال سال خوبی پرسپولیس خواهد داشت و مدیریت، کادر فنی و بازیکنان با هم همدل هستند و امیدوارم که به نتایج خوبی هم برسند.

بهتر این بود که بازی پرسپولیس و خیبر به تعویق نیفتد

عبدی درباره تعویق بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد در لیگ برتر فوتبال گفت: به نظرم بهتر این بود که بازی به تعویق نیفتد. البته من فکر نمی‌کنم که تارتار مشکلی در آماده سازی روند تمرینی بازیکنان داشته باشد، چون حس نیت خود را پرسپولیس نشان داد. علی رغم اینکه برخی از تیم‌ها کمکی به تیم ملی امید نکردند، اما پرسپولیس ۳ بازیکن خود را به تیم ملی امید داد و این تیم یک نگاه ملی داشت. از آن طرف، تعویق بازی با خیبر خرم آباد خواسته پرسپولیس نبوده است. من شنیدم که اگر تیمی ۳ بازیکن در تیم ملی داشته باشد می‌تواند درخواست تعویق بازی اش را بدهد، اما پرسپولیس درخواستی نداده بود.

من دلم برای قهرمانی پرسپولیس روشن است

او خاطر نشان کرد: ما که سال‌ها در فوتبال هستیم به تصمیمات لحظه‌ای، دقیقه نودی و پشت میزی عادت داریم. حالا اتفاق خوبی بود که بازی انجام شود و پرسپولیس می‌توانست صدر جدول به تعطیلات برود. البته حضور در صدر جدول در چه هفته‌ای باشد فرقی نمی‌کند، چون پرسپولیس تا روز آخر برای قهرمانی می‌جنگد. امسال من دلم برای قهرمانی پرسپولیس خیلی روشن است.

اورونوف یکی از بهترین خارجی‌های لیگ ما هست

مربی امید پرسپولیس درباره اینکه عملکرد اورونوف را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: اورونوف یکی از بهترین خارجی‌های لیگ ما هست. اما اگر ما همیشه به تصمیمات کادر فنی اعتماد کنیم بهترین اتفاق می‌افتد. اگر بخواهیم ۳ بازیکن باکیفیت خارجی در طول تاریخ بگوییم یکی همین اورونوف هست، اما بعد از حضور برانکو فرهنگی در هواداران پرسپولیس جا افتاد که هر چیزی که سرمربی می‌گوید پشتیبانی کنند به نتیجه می‌رسند، الان هم هواداران دارند این کار را انجام می‌دهند.

کادر فنی پرسپولیس از بهترین ورژن اورونوف استفاده می کند

عبدی تصریح کرد: به طور مسلم هواداران می‌توانند اورونوف را دوست داشته باشند، اما اعتماد به کادر فنی باعث موفقیت پرسپولیس در این چند هفته شده است. من فکر می‌کنم این موضوع را به دست تارتار و دستیارانش بسپاریم و شما شک نکنید که از بهترین ورژن اورونوف استفاده می‌کنند. شرایط به صورتی است که به ترکیب تیم برنده نباید دست زد و تارتار هم دارد بهترین تصمیمات را برای کادر و تیم ملی دارد می‌گیرد. امیدوارم اورونوف هر چه زودتر به شرایط خود برگردد و بازم هم کمک حال پرسپولیس و کادر فنی باشد.

کادر فنی پرسپولیس نگاه ویژه ای به پایه ها دارد

او درباره اینکه بازیکنی از تیم امید به تیم بزرگسالان معرفی کرده است، گفت: یکی از بازی‌های دوستانه تیم ملی امید برابر تیم بزرگسالان بود که مهدی تارتار از کیفیت بازیکنان ما رضایت داشت. ۴ بازیکن ما چرخشی در هر هفته سر تمرینات بزرگسالان حاضر می‌شود. تارتار تازه به تیم پرسپولیس آمده و مشغله‌های زیادی بابت کسب نتیجه دارد. پرسپولیس مثل تیم‌های دیگر نیست و باید فورا نتیجه بگیرید. کادر فنی بزرگسالان نگاه ویژه‌ای به تیم‌های پایه پرپسولیس دارد و چند بازیکن ما هر هفته سر تمرینات حضور دارند. من هم سعی کردم تیمی در پایه‌های پرسپولیس ببندم که حداقل ۳، ۴ بازیکن در روز‌های مصدومیت و محرومیت بتوانند به تیم پرسپولیس کمک کنند.

عبدی درباره اینکه وضعیت تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی ناگویا چطور می‌بیند، گفت: من از نزدیک شناختی از تیم ملی امید ندارم و بازی دوستانه‌ای هم از این تیم ندیدم و نمی‌توانم در این باره اظهار نظر کنم. البته برای حسین عبدی آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم برای تیم ملی امید بهترین اتفاق‌ها بیفتد.

تغییر نسل به موقع و به جا در پرسپولیس رخ داد

مربی تیم امید پرسپولیس درباره اینکه عملکرد شهر آبادی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: بازیکنان خوبی اضافه شدند. کار خوب کادر فنی پرسپولیس این بود که میانگین سنی بازیکنان را پایین آوردند. من فکر می‌کنم تغییر نسل به موقع و به جا در پرسپولیس رخ داد. بازیکنانی بودند که زحمت زیادی کشیدند و وقتش بود که جابه جایی از لحاظ سنی و کیفیت کار صورت بگیرد. شهر آبادی هم مثل بقیه جوانان با تمام وجود بازی می‌کند. کادرفنی کار بزرگی که کرده این است، بازیکنان جدیدی که اضافه شدند، تطبیق پذیری شا ن سریع اتفاق افتاد.

شهرآبادی بهترین ورژن خود را در تیم ملی امید نشان می دهد

او ادامه داد: پرسپولیس بزرگ‌ترین تیم هست و با بقیه تیم‌هایی که بازیکنان در آنجا بازی کردند فرق می‌کند. دیدید که با چه اعتماد به نفسی بازیکنان جدید پرسپولیس دارند کار می‌کنند. شما شک نکنید که این مسائل به کیفیت فنی و امکاناتی هست که مدیریت برای بازیکنان فراهم کرده است. شهرآبادی هم دارد بهترین ورژن خود را در تیم ملی امید نشان می‌دهد و فکر می‌کنم همه بازیکنان جوان جا برای بهتر شدن را دارند.

مردم باید عالیشاه را به عنوان الگوی جوانان انتخاب کنند

عبدی درباره فحاشی خداداد عزیزی به امید عالیشاه بیان کرد: به نظرم مردم امثال عالیشاه را به عنوان الگوی بچه‌های خود انتخاب کنند. عالیشاه رفیق قدیمی خودم هست و می‌توانم فقط درباره او صحبت کنم. البته چیزی که از عالیشاه سراغ دارم این است که به جز ادب و متانت از این بازیکن ندیدم. من ۱۵، ۱۶ سال هست که امید را می‌شناسم و چیزی خارج از دایره اخلاق و ادب ندیدم که جور دیگری ایشان برخورد کند. امیدوارم این مسئله هم ختم به خیر شود و ما چنین مسائلی را در فوتبال نبینیم. من فکر می‌کنم زشتی زیادی در فوتبال داشتیم، اما این یکی زشت‌ترین اتفاقی بود که در این سال‌ها در محیط ورزشی افتاده است. امیدوارم عالیشاه در تیم گل گهر موفق باشد.

او درباره اینکه محرومیت ۴ ماه و ۴ جلسه‌ای بازدارنده است، اظهار کرد: من با عالیشاه همبازی بودم و درباره اش صحبت می‌کنم و به بقیه کاری ندارم. به نظرم درباره افراد دیگری که در این درگیری حضورداشتند، بهتر است صحبت نکنم.

مربی امید درباره اینکه عملکرد تیم‌ها در فصل جاری را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: فکر می‌کنم لیگ خوبی تا الان داشتیم. البته با وجود اتفاقاتی که در کشورمان رخ داد، اما سازماندهی و برنامه ریزی بازی‌ها خیلی خوب انجام شد. کیفیت بازی‌ها در شروع فصل بد نبوده است. امیدوارم لیگ جذاب تری نسبت به سال‌های قبل ببینیم.

او درباره اینکه مدعیان قهرمانی را چه تیم‌های می‌داند، بیان کرد: مدعیان قهرمانی ثابت هستند و چند سالی هست که پرسپولیس، استقلال و سپاهان برای قهرمان شدن می‌جنگند و تراکتور هم در این یکی، ۲ سال به جمع مدعیان اضافه شده است. در ادامه فصل پرسپولیس می‌تواند به عنوان مدعی اول قهرمانی تبدیل شود. من فکر می‌کنم پرسپولیس نیمکت بهتری نسبت به تیم‌های دیگر دارد و نقل و انتقالات خوب اینجا جواب می‌دهد.