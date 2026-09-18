پیشکسوت پرسپولیس می‌گوید که فوتبال این روزهای پرسپولیس من را یاد دهه ۶۰ می‌اندازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی پروین پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: فوتبال این روز‌های پرسپولیس، من را یاد دهه ۶۰ می‌اندازد. واقعا ۵ بازیکن پرسپولیس را می‌شناسم و بقیه را نمی‌شناسم، اما  از کیفیت بازی شان کیف کردم.  

پروین درباره جوانگرایی در پرسپولیس گفت: جوان است که این طور در زمین مسابقه می‌دود. حیف شد که بازی با خیبر به تعویق افتاد وگرنه پرسپولیسی‌ها همین طور ادامه می‌دادند. من فکر می‌کنم سرخپوشان با این فوتبالی که بازی می‌کنند و با این جوانانی که آوردند، امسال قهرمان می‌شوند. من مخالف جوان بودم. البته زمان ما جوان به این صورت نبود، اما الان جوانان خوبی داریم که ۷، ۸ بازیکن جوان جلوی توپ می‌ریزند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، علی پروین
خبرهای مرتبط
پس از رد ادعای قرمز ها از سوی کمیته انضباطی؛
پرونده شکایت پرسپولیس از استقلال به دادگاه CAS می رود
بازگشا: پرونده یاسر آسانی را در کمیته استیناف پیگیری می‌کنیم
علت غیبت کنعانی‌زادگان و علیپور در تیم ملی فوتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نوریچ مقابل منچسترسیتی حرفی برای گفتن نداشت + فیلم
یوونتوس ۵ - ۰ نایمخن/ بانوی پیر طوفان به راه انداخت + فیلم
عبدی: امسال دلم برای قهرمانی پرسپولیس روشن است/ از بهترین ورژن اورونوف استفاده می‌شود
علی پروین: فوتبال پرسپولیس من را یاد دهه ۶۰ می‌اندازد
آخرین اخبار
علی پروین: فوتبال پرسپولیس من را یاد دهه ۶۰ می‌اندازد
عبدی: امسال دلم برای قهرمانی پرسپولیس روشن است/ از بهترین ورژن اورونوف استفاده می‌شود
یوونتوس ۵ - ۰ نایمخن/ بانوی پیر طوفان به راه انداخت + فیلم
نوریچ مقابل منچسترسیتی حرفی برای گفتن نداشت + فیلم
بازگشا: پرونده یاسر آسانی را در کمیته استیناف پیگیری می‌کنیم
سومین رئیس هیات پارادوومیدانی انتخاب شد
علت غیبت کنعانی‌زادگان و علیپور در تیم ملی فوتبال
پرونده شکایت پرسپولیس از استقلال به دادگاه CAS می رود
یزدانخواه: برای واترپلوی ایران اتفاق جدیدی رقم می‌زنیم
کاپیتان‌های سرخابی از تیم ملی خط خوردند
دعوت از ١٨ بازیکن داخلی به تیم ملی فوتبال
۱۶ ایرانی در جمع ۱۰ نفر برتر رنکینگ‌های رده‌های مختلف کاراته جهان
حساس‌ترین مرحله؛ بسکتبال ایران در مسیر فینال برابر کره‌جنوبی
دو مدال طلا و برنز برای کشتی ایران در مسابقات روسیه
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ هدیه فرهنگی ایران به ژاپن
اهتزاز پرچم ایران در دهکده بازی‌های آسیایی ناگویا
درخشش شهرآبادی از پرسپولیس به تیم ملی امید رسید
رونمایی از پایان قرارداد ۱۰ پرسپولیسی در انتهای فصل
خدمت سربازی مانعی برای پرسپولیسی شدن قلی زاده
خداداد عزیزی مدتی دور از فوتبال باشد/ هیچ امتیازی برای سربازی بیرانوند قائل نشوند
تیم ملی امید برای صعود نیاز به هوش و تمرکز دارد/ زود است درباره قهرمانی صحبت کنیم