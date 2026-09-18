باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی پروین پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: فوتبال این روز‌های پرسپولیس، من را یاد دهه ۶۰ می‌اندازد. واقعا ۵ بازیکن پرسپولیس را می‌شناسم و بقیه را نمی‌شناسم، اما از کیفیت بازی شان کیف کردم.

پروین درباره جوانگرایی در پرسپولیس گفت: جوان است که این طور در زمین مسابقه می‌دود. حیف شد که بازی با خیبر به تعویق افتاد وگرنه پرسپولیسی‌ها همین طور ادامه می‌دادند. من فکر می‌کنم سرخپوشان با این فوتبالی که بازی می‌کنند و با این جوانانی که آوردند، امسال قهرمان می‌شوند. من مخالف جوان بودم. البته زمان ما جوان به این صورت نبود، اما الان جوانان خوبی داریم که ۷، ۸ بازیکن جوان جلوی توپ می‌ریزند.