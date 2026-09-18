امروز ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۵ رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» به مناسبت دویستمین شب ایستادگی و مقاومت و حضور مقتدرانه ملت ایران در میادین و فرارسیدن هفته دفاع مقدس، در تهران برگزار شد. تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با تهدید‌ها و فشار‌های خارجی، همواره نشان داده است که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی، حضور آگاهانه، مسئولانه و همبسته مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور است که در مقاطع مختلف، از دوران دفاع مقدس تا حوادث و بحران‌های سال‌های اخیر، جلوه‌هایی ماندگار از همبستگی ملی، تاب‌آوری اجتماعی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی را رقم زده است. در این رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار جان‌فدای ایران با فرمان سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» در تهران برگزار شد.