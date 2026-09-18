مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از بازسازی هزار و ۴۳۶ فقره انشعاب فرسوده آب در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در راستای ارتقای پایداری شبکه توزیع و تأمین آب شرب پایدار برای مشترکین، مجموعاً ۲۲ کیلومتر خط انتقال آب در استان اجرا شده است که از این میزان، ۱۰.۵ کیلومتر مربوط به مناطق شهری و ۱۱.۵ کیلومتر مربوط به مناطق روستایی است.

او افزود: همچنین در بخش توسعه شبکه توزیع، موفق شدیم با هدف‌گذاری دقیق، ۳۴.۱ کیلومتر توسعه شبکه جدید را عملیاتی کنیم که ۱۸.۸ کیلومتر آن در حوزه شهری و ۱۵.۳ کیلومتر در حوزه روستایی به بهره‌برداری رسیده است.

بیشتر بخوانید

توکلی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب، به اقدامات این شرکت در حوزه اصلاح شبکه فرسوده اشاره کرد و ادامه داد: در بخش اصلاح و بازسازی انشعابات، مجموعاً هزار و ۴۳۶ فقره انشعاب فرسوده در سطح استان بازسازی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان کرد: این عملیات شامل اصلاح ۵۳۸ فقره انشعاب شهری و ۸۹۸ فقره انشعاب روستایی بوده است که نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب و افزایش رضایتمندی مشترکین عزیز خواهد داشت.