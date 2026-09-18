باشگاه خبرنگاران جوان - رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار «جان‌فدایان ایران» از ساعت ۸ امروز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در تهران آغاز شد.

سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) پیشتر اعلام کرده بود: «محل مرکزی این رزمایش و اجتماع، میدان انقلاب تهران است. نیرو‌هایی که سازماندهی شده‌اند، از صبح زود، یعنی از ساعت ۴:۳۰ صبح، چینش می‌شوند. این نیرو‌ها از میدان انقلاب تا میدان امام حسین (ع) مستقر می‌شوند و بر اساس آخرین وضعیتی که دریافت کرده‌ایم، از میدان امام حسین (ع) عبور می‌کنند.»

سردار حسن زاده در مورد ثبت‌نام در پویش جان‌فدا گفت است: «این کار قبلاً انجام شده است. خود پویش «جان فدای ایران» که در یک مرحله، اعلام آمادگی بوده و در مرحله دیگری، افراد فرم‌هایی را پر کردند و در هفت عرصه، حوزه‌های مورد علاقه خودشان را، مثل عرصه پشتیبانی از جنگ، عرصه امداد و نجات، عرصه محرومیت‌زدایی، عرصه دفاعی و غیره، اعلام کردند.»

به گفته وی این رزمایش که با مشارکت نیرو‌های مردمی و سازمان‌یافته طراحی شده، نمادی دیگر از هم‌افزایی بی‌نظیر بین سپاه، ناجا و اقشار مختلف جامعه در جهت ارتقای امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات احتمالی خواهد بود.

طائب: جان‌فدا نماد جمهوریت ایران و تاب‌آوری مردم برابر تهدیدات دشمن است



حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار «جان‌فدایان ایران»، گفت: اگر ملتی مومنانه بایستد، خداوند مسیر هدایت و فتح قله‌ها را بازگشایی می‌کند. جان‌فدا مصداق آیه «مردم مجاهدت کردند و خداوند پیروزی را نصیب آنان کرد» است امروز ما همایش جان فدایان ۳۱۳ هزار نفری سپاه محمد رسول الله (ص) را برگزار کرده‌ایم.

وی افزود: پویش جان‌فدا، بزرگ‌ترین پویش مردمی تاریخ جنگ‌های دنیاست. هیچ‌کجا سراغ ندارید که در گذشته ملتی این‌گونه اعلام حضور کنند و در میادین کشور مشتاقانه و ملتمسانه اعلام کنند، برای هر جبهه‌ای که مورد نیاز کشور باشد، آماده‌ایم. مقاومت مردم، قطب‌نمای تصمیم و حرکت مسئولین این کشور و عامل ترس دشمن و پیروزی ملت است. وقتی دشمن می‌بیند به ملت ما ده‌ها میلیون جان‌فدا دارد، اینجاست که ترس بر بدن او حاکم می‌شود و در ذهنیت و عینیت، شکست را می‌پذیرد.

طائب تاکید کرد: جان‌فدایان امروز کابوس دشمنان این آب و خاک هستند. جان‌فدایان نماد گردان‌های مقاومت ملی و پیشرفت این کشورند. جان‌فدا نماد جمهوریت ایران و تاب‌آوری مردم مقابل تهدیدات دشمن به این مرز و خاک هستند. جان‌فدا نماد مردمی‌سازی دفاع و امنیت، تجلی اقتدار ملی و آمادگی کشور برای مبارزه و دفاع در مقابل هر تهدید و آمادگی برای ساخت کشور و فتح قله‌های تمدنی خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین یادآور شد: آگاهی، غیرت و هوشمندی این ملت، خالق پدیده‌ها و معجزه‌هایی همچون جان‌فداست. هیچ‌کس نیامد جان‌فدا را از سوی یک نهادی ایجاد کند؛ این مردم بودند که آمدند خودشان را به نمایش گذاشتند، توانشان را به نمایش گذاشتند و در یک پویشی اعلام کردند که حاضرند جان و مالشان را فدای این سرزمین و دینشان بکنند.

وی تاکید کرد: ما امروز شاهد حضور صد‌ها هزار نفر در این پویش در تهران بزرگ هستیم که مراحل الحاق جان‌فدایان به گردان‌ها و یگان‌های دفاعی و تکمیل آموزش‌های مقدماتی و سازماندهی و برگزار کردن دوره‌های آموزشی تکمیلی در رسته‌های مختلف زمینی، هوایی و دریایی و آماده شدن برای دفاع همه‌جانبه هستیم؛ به فضل الهی.

جان‌فدا نماد مردمی‌سازی دفاع و امنیت است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین جان‌فدا را نماد مردمی‌سازی دفاع و امنیت، دانست و گفت: جانفدا تجلی اقتدار ملی و آمادگی کشور برای مبارزه و دفاع در مقابل هر تهدید و آمادگی برای ساخت کشور و فتح قله‌های تمدنی خواهد بود.

وی ادامه داد: آگاهی، غیرت و هوشمندی این ملت، خالق پدیده‌ها و معجزه‌هایی همچون جان‌فداست. هیچ‌کسی جان‌فدا را از سوی یک نهادی ایجاد نکرد؛ این مردم بودند که توان خود را به نمایش گذاشتند و در یک پویشی اعلام کردند که حاضر هستند جان و مال خود را فدای این سرزمین و دین آن کنند.

طائب با بیان اینکه ما امروز شاهد حضور صد‌ها هزار نفر در این پویش در تهران بزرگ هستیم، گفت: مراحل الحاق جان‌فدایان به گردان‌ها و یگان‌های دفاعی، تکمیل آموزش‌های مقدماتی، سازماندهی و برگزار کردن دوره‌های آموزشی تکمیلی در رسته‌های مختلف زمینی، هوایی و دریایی و آماده شدن برای دفاع همه‌جانبه را شاهد هستیم.

حرکت میلیونی جان‌فدا کمر دشمن را خم خواهد کرد

وی افزود: این حرکت میلیونی که از استان تهران شروع شد، به ترتیب در میادین و خیابان‌های همه استان‌ها و شهر‌ها به نمایش گذاشته خواهد شد و کمر دشمن را خم خواهد کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین یادآور شد: یک زمانی آمریکایی‌ها و رژیم اسرائیل فکر می‌کردند سه‌روزه یا شش‌هفته‌ای می‌توانند این ملت را شکست بدهند، اما این ملت، دشمن تا دندان مسلح، ارتش یک تریلیون دلاری، یک کارخانه تا دندان مسلح به نام رژیم صهیونیستی و بزرگ‌ترین قدرت جهانی را شکست دادند.

طائب تاکید کرد: امروز بیش از ۶۰ درصد مردم آمریکا می‌گویند این چه اقدامی بود که دولتمردان ما انجام دادند و سرمایه ملی ما را هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر هزینه کردند؟ سربازان ما را بردند و تلفات بر ما تحمیل کردند؛ چه دستاوردی کسب کردند؟

وی اظهار داشت: این ملت، موقعی که مقاومت می‌کند، تنگه‌های دفاعی خود، تنگه هرمز و هر تنگه دیگری را با همه توان حفظ خواهد کرد و دشمن را مجبور می‌کند این منطقه را ترک کند و در آینده نزدیک، چشم‌های بیدار دنیا خواهند دید آمریکایی‌ها مجبور می‌شوند این منطقه را با شکست ترک کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: بنده به عنوان خادم شما جان فدایان و بسیجیان خدا قوت می‌گویم و با همه وجود وجود سجده شکر می‌کنم و دستبوس شما از این حضور گسترده در میادین و خیابان‌ها هستم.

وی در پایان تاکید کرد: امروز مردم میدان رزم و خیابان‌ها را پر کرده‌اند و بیش از ۲۰۰ شب ایستاده‌اند و صد‌ها شب دیگر هم لازم باشد خواهند ایستاد. امروز که متعلق است به مولای ما حضرت بقیه الله الاعظم از او می‌خواهیم دست این ملت رو بگیرد و به اوج پیروزی برساند و دشمنان آنها را منکوب و خوار نماید.