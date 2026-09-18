روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق به منظور پایداری شبکه در روز جمعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق به منظور پایداری شبکه در روز جمعه خبر داد.

 

 

 

 

خاموشی با برنامه برق در کهگیلویه و بویراحمد

خاموشی با برنامه برق در کهگیلویه و بویراحمد

برچسب ها: ساعات خاموشی ، مصرف برق
خبرهای مرتبط
لرستان؛
افزایش ۸ درصدی مصرف برق در بروجرد
تعدیل روشنایی تابلو‌های تبلیغاتی در طول شب
روزانه ۲۳۰ میلیون لیتر گازوئیل صرف تولید برق می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خاموشی با برنامه برق در کهگیلویه و بویراحمد
آخرین اخبار
خاموشی با برنامه برق در کهگیلویه و بویراحمد
سقف سهمیه آرد نانوایی‌های آزادپز ۳۰۰ کیسه شد