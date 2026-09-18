روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق به منظور پایداری شبکه در روز جمعه خبر داد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634\u06cc \u0628\u0627 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0631\u0642 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\n