باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «لی جائه‌میونگ»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، روز جمعه گفت این کشور نیرو‌ها و تجهیزات نظامی خود را به شکلی که سئول را وارد جنگ کند، به خاورمیانه اعزام نخواهد کرد؛ با این حال، دولت کره جنوبی در حال بررسی امکان ایفای نقش بیشتر در تأمین امنیت کشتیرانی در این منطقه است.

کره جنوبی همچنان در چارچوب مأموریت مبارزه با دزدی دریایی، حضور دریایی خود را در نزدیکی سواحل سومالی حفظ کرده است، اما در برابر درخواست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای ایفای نقش نظامی فعال‌تر در حمایت از واشنگتن در جنگ با ایران مقاومت کرده است.

لی جائه‌میونگ در یک نشست خبری گفت: «هیچ اعزامی که مستلزم ورود به جنگ یا مشارکت در آن باشد، انجام نخواهد شد. می‌توانم این موضوع را کاملاً روشن بگویم. ما به این منظور، تحت هیچ شرایطی تجهیزات نظامی اعزام نخواهیم کرد.»

او در عین حال افزود: «همچنین روشن است که ما باید حداقل اقداماتی را که سایر کشور‌ها انجام می‌دهند، برای حفاظت از کشتی‌های تجاری، محموله‌های نفت خام و همچنین امنیت مردم خود انجام دهیم.»

دولت کره جنوبی در حال بررسی احتمال اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی به تنگه هرمز است؛ هرچند این ایده در داخل کشور با استقبال چندانی مواجه نشده است.

ترامپ از سئول به‌دلیل آنچه حمایت ناکافی از جنگ با ایران خوانده، انتقاد کرده و تابستان امسال نیز از ابعاد رزمایش‌های نظامی مشترک بزرگ دو کشور کاسته است؛ اقدامی که موجب نگرانی این متحد آمریکا شد.

مذاکرات سرمایه‌گذاری با آمریکا

لی جائه‌میونگ در پاسخ به پرسشی درباره پیشرفت مذاکرات با آمریکا برای دستیابی به توافقی درباره تعهدات سرمایه‌گذاری سئول در چارچوب توافق تجاری دو کشور، گفت نگرانی درباره «توجیه‌پذیری تجاری» این بسته، اصلی‌ترین مانع در مسیر مذاکرات است.

او گفت برخی مفاد برای سئول دشوار است که بپذیرد، اما دو طرف به توافق نزدیک شده‌اند.

کره جنوبی سال گذشته متعهد شد ۳۵۰ میلیارد دلار در بخش تولید آمریکا سرمایه‌گذاری کند؛ در مقابل، واشنگتن پذیرفت تعرفه واردات کالا‌های کره‌ای را به ۱۵ درصد کاهش دهد.

سئول این هفته جلسه توجیهی پارلمان درباره برنامه‌های سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخت؛ جلسه‌ای که اکنون انتظار می‌رود هفته آینده برگزار شود.

احتمال دیدار ترامپ و کیم جونگ اون

لی گفت احتمال دارد دیداری میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، طی ماه‌های آینده برگزار شود، اما عوامل متعددی باید برای تحقق آن هماهنگ شوند.

او گفت: «اما آنچه روشن است این است که رئیس‌جمهور ترامپ خواهان گفت‌وگوست و من نیز می‌خواهم چنین گفت‌وگویی انجام شود. ما همچنان در حال هماهنگی هستیم تا امکان گفت‌و‌گو میان کره شمالی و آمریکا فراهم شود.»

رسانه‌های دولتی کره شمالی تاکنون عمدتاً درباره درخواست‌های مکرر ترامپ برای برگزاری چنین دیداری سکوت کرده‌اند. روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که ترامپ از دستیارانش خواسته است زمینه دیدار با کیم را حتی در فصل پاییز فراهم کنند.

رد نامزدی برای دوره دوم

لی جائه‌میونگ که میزان محبوبیتش در ماه‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است، گفت بر تعهد خود برای بهبود زندگی مردم کره تأکید دارد و دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۳۰، مطابق قانون اساسی، پایان خواهد یافت.

پیش‌تر پرسش‌هایی درباره احتمال تلاش لی و حزب دموکراتیک او، که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، برای اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن امکان نامزدی مجدد او مطرح شده بود.

او در نشست خبری گفت: «اجازه دهید قاطعانه بگویم؛ من به هیچ وجه قصد ندارم برای یک دوره متوالی دیگر نامزد شوم.»

ریاست‌جمهوری کره جنوبی بر اساس قانون اساسی این کشور به یک دوره پنج‌ساله محدود است و رئیس‌جمهور مستقر نیز به‌طور مشخص از هرگونه اصلاحیه مرتبط با دوره ریاست‌جمهوری مستثنا شده است.

لی همچنین گفت قصد دارد اقداماتی را برای کاهش تمرکز فعالیت‌ها در پایتخت کنونی، سئول، پیش ببرد؛ از جمله تعیین سئول به‌عنوان پایتخت اقتصادی و شهر سجونگ به‌عنوان پایتخت سیاسی.

بسیاری از سازمان‌های دولتی هم‌اکنون در سجونگ، واقع در منطقه مرکزی کره جنوبی و در فاصله حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب سئول، مستقر هستند.

منبع: رویترز