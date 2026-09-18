باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ آقا علی یوسف وند فرمانده انتظامی شهرستان میناب در خصوص صفهای پمپبنزین، گفت: تمام توان عملیاتی برای حل این مسئله به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به تصاویر منتشر شده از توقیف محمولهها افزود: این اقدامات صرفاً جنبه بازدارندگی داشته و بخشی از فرآیند مبارزه با جرم و قاچاق است.
فرمانده انتظامی میناب با تأکید بر اینکه اقتدار میدانی پلیس بهتنهایی کافی نیست، بیان کرد: این اقدامات در کنار تصمیمات کارشناسی مدیران حوزه سوخت صورت میگیرد تا چرخهی توزیع بنزین در کوتاهترین زمان ممکن به روال عادی خود بازگردد.
وی همچنین از صبر و همراهی مردم شهرستان میناب به عنوان سرمایهای ارزشمند در مسیر برقراری امنیت و نظم اقتصادی قدردانی کرد.