باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - داده‌های اولیه کشتیرانی که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها چهار کشتی حامل کالا‌های اساسی از تنگه هرمز در خلیج فارس عبور کرده‌اند؛ این رقم در مقایسه با شش کشتی در روز چهارشنبه کاهش یافته و پایین‌تر از میانگین حدود ۱۶ کشتی در ۱۰ روز گذشته بوده است.

این آمار ممکن است تغییر کند، زیرا برخی کشتی‌ها معمولاً در طول سفر و برای کاهش خطر شناسایی در منطقه درگیری، فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند.

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی کشتی «کپلر» که تا ساعت ۲ بامداد به وقت گرینویچ ثبت شده بود، از میان این چهار کشتی، سه فروند در حال ورود به تنگه و حرکت به سمت خلیج فارس بودند و یک کشتی نیز در حال خروج از آن بود.

این کشتی‌ها شامل دو نفتکش پاناماکس، یک کشتی سوپراماکس و یک کشتی کامسارماکس بودند. پیش از آغاز تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می‌کرد.

در همین حال، روز پنجشنبه ۲۳ کشتی حامل کالا‌های اساسی از تنگه باب‌المندب عبور کردند؛ این تنگه در جنوب‌غربی یمن، یکی دیگر از گلوگاه‌های مهم دریایی و مسیر حیاتی انتقال نفت میان دریای سرخ و خلیج عدن است.

داده‌ها نشان می‌دهد ۱۳ کشتی به سمت دریای سرخ و ۱۰ کشتی به سمت خلیج عدن حرکت کرده‌اند. این کشتی‌ها شامل یک نفتکش پاناماکس، یک نفتکش سوئزماکس، چهار کشتی سوپراماکس و شش نفتکش آفراماکس بودند.

این رقم در مقایسه با میانگین حدود ۲۶ کشتی است که طی ۱۰ روز گذشته از این تنگه عبور کرده‌اند.

منبع: رویترز