داده‌های اولیه شرکت ردیابی کشتی کپلر نشان می‌دهد که روز پنجشنبه تنها چهار کشتی حامل کالا‌های اساسی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند؛ رقمی که پایین‌تر از میانگین حدود ۱۶ کشتی در ۱۰ روز گذشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - داده‌های اولیه کشتیرانی که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها چهار کشتی حامل کالا‌های اساسی از تنگه هرمز در خلیج فارس عبور کرده‌اند؛ این رقم در مقایسه با شش کشتی در روز چهارشنبه کاهش یافته و پایین‌تر از میانگین حدود ۱۶ کشتی در ۱۰ روز گذشته بوده است.

این آمار ممکن است تغییر کند، زیرا برخی کشتی‌ها معمولاً در طول سفر و برای کاهش خطر شناسایی در منطقه درگیری، فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند.

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی کشتی «کپلر» که تا ساعت ۲ بامداد به وقت گرینویچ ثبت شده بود، از میان این چهار کشتی، سه فروند در حال ورود به تنگه و حرکت به سمت خلیج فارس بودند و یک کشتی نیز در حال خروج از آن بود.

این کشتی‌ها شامل دو نفتکش پاناماکس، یک کشتی سوپراماکس و یک کشتی کامسارماکس بودند. پیش از آغاز تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می‌کرد.

در همین حال، روز پنجشنبه ۲۳ کشتی حامل کالا‌های اساسی از تنگه باب‌المندب عبور کردند؛ این تنگه در جنوب‌غربی یمن، یکی دیگر از گلوگاه‌های مهم دریایی و مسیر حیاتی انتقال نفت میان دریای سرخ و خلیج عدن است.

داده‌ها نشان می‌دهد ۱۳ کشتی به سمت دریای سرخ و ۱۰ کشتی به سمت خلیج عدن حرکت کرده‌اند. این کشتی‌ها شامل یک نفتکش پاناماکس، یک نفتکش سوئزماکس، چهار کشتی سوپراماکس و شش نفتکش آفراماکس بودند.

این رقم در مقایسه با میانگین حدود ۲۶ کشتی است که طی ۱۰ روز گذشته از این تنگه عبور کرده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: تنگه هرمز ، باب المندب
خبرهای مرتبط
عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به سه فروند کاهش یافت
بلومبرگ: عربستان در برابر یمن با چالش جدی مواجه است
عربستان مسیر صادرات نفت به آسیا را تغییر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ درباره ایران: تصمیم بزرگی در پیش دارم
ترامپ: آمریکا در آستانه افتتاح پایگاه نظامی جدید در لهستان است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
سی‌بی‌اس: ایران در روز‌های اخیر دو پهپاد آمریکایی را ساقط کرده است
نتانیاهو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با ترامپ دیدار نمی‌کند
روسیه دو کشتی حامل تجهیزات نظامی اوکراین را هدف قرار داد
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
حملات جنگنده‌های سعودی به تعز و حجه یمن
آمریکا فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان را تایید کرد
سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا؛ دیدار با ترامپ در دستور کار
آخرین اخبار
کپلر: تنها ۴ کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند
رئیس‌جمهور کره جنوبی مشارکت نظامی در درگیری‌های خاورمیانه را رد کرد
درخواست خصوصی پکن از تهران برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در دریای سرخ
سی‌بی‌اس: ایران در روز‌های اخیر دو پهپاد آمریکایی را ساقط کرده است
نتانیاهو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با ترامپ دیدار نمی‌کند
روسیه دو کشتی حامل تجهیزات نظامی اوکراین را هدف قرار داد
حملات جنگنده‌های سعودی به تعز و حجه یمن
ترامپ: آمریکا در آستانه افتتاح پایگاه نظامی جدید در لهستان است
آمریکا فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان را تایید کرد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس در غزه
سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا؛ دیدار با ترامپ در دستور کار
ادعای ترامپ درباره ایران: تصمیم بزرگی در پیش دارم
بیکر: آمریکا بیشتر از القاعده در جهان تروریسم ایجاد کرده است
وجود یک آرشیو بی‌انتها از تصاویر کودکان در گاوصندوق خانه اپستین
سفر رئیس اطلاعات ترکیه به اسلام‌آباد در بحبوحه تنش‌های منطقه
رایزنی سوریه با آلمان و بلژیک برای بازگشت اتباع این کشور
هراس اسرائیل از تشدید تهدید‌های یمن علیه ایلات
رسوایی آمریکا با تجهیزات نظامی بی‌کیفیت در نروژ
پاکستان برای صرفه‌جویی در سوخت، اقدامات ریاضتی جدیدی اتخاذ کرد
یک کشته در جریان عملیات رهگیری پهپاد در عربستان
وزیر دفاع پاکستان: زمان اجرای پیمان مکه فرا رسیده است
رهبر انصارالله: اتهام حمله به مکه «دروغی بزرگ و آشکار» است
روسیه و چین قطعنامه ضدایرانی آمریکا در شورای امنیت را وتو کردند
هشدار بابیش: مسیر کنونی جهان به سوی جنگ جهانی سوم است
محاصره دریایی ایران؛ ماهانه یک میلیارد دلار هزینه برای آمریکا
عربستان در پی آتش‌بس دو هفته‌ای در یمن
اردوغان برای سومین دوره ریاست‌جمهوری ترکیه نامزد می‌شود
موج گسترده نگاه منفی اروپایی‌ها به رئیس‌جمهور آمریکا
ترکیه پیشنهاد توقف حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه را ارائه کرد