باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد جانشین پلیس راهور فراجا ، با اشاره به پیشبینی افزایش حجم تردد در محورهای شمالی اظهار کرد: برای مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور مسافران، محدودیتهای ویژهای در محورهای چالوس، هراز و فشم اجرا خواهد شد.
محدودیتهای محور چالوس در روز جمعه ۲۷ شهریور
سردار کرمیاسد گفت: از ساعت ۱۴:۰۰ امروز جمعه ۲۷ شهریورماه، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس در مسیر جنوب به شمال ممنوع میشود.
وی افزود: از ساعت ۱۵:۰۰ نیز مسیر از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز، به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد.
جانشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۶:۰۰ مسیر مرزنآباد به سمت تهران در جهت شمال به جنوب یکطرفه میشود و این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت. پس از آن، تردد در هر ۲ مسیر به صورت دوطرفه انجام میشود.
ممنوعیت تردد کامیونها در محور هراز
سردار کرمیاسد درباره محدودیتهای محور هراز نیز اظهار کرد: از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز، تردد تمامی کامیونها و کامیونتها در این محور ممنوع است و خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این محدودیت مستثنی هستند.
وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص ماموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در محور هراز و در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
مدیریت یکطرفه تردد در محور فشم
جانشین پلیس راهور فراجا درباره محور فشم نیز گفت: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ امروز، تردد خودروها از انتهای محور در محدوده پل حاجیآباد و ابتدای پیچ آریانا به صورت یکطرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.
محدودیتهای روز شنبه ۲۸ شهریور
سردار کرمیاسد در ادامه درباره محدودیتهای روز شنبه ۲۸ شهریورماه گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص ماموران پلیس راه، محدودیت مقطعی یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا میشود.
توصیه پلیس راهور
جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به افزایش حجم تردد در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی، از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیتهای احتمالی در محورهای مواصلاتی بهویژه جادههای شمالی مطلع شوند، زمان رفت و برگشت خود را با توجه به شرایط ترافیکی مدیریت کنند و بازگشت خود را به روزهای پایانی تعطیلات موکول نکنند تا از شکلگیری گرههای ترافیکی و افزایش زمان سفر جلوگیری شود.