باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پژمان شفیعی، شهردار صدرا در نشست هم‌اندیشی ادارات شهر صدرا با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در این دوره اظهار کرد: تلاش ما این است که مدیریت شهری هم داده‌محور و هم محله‌محور باشد و بر اساس اطلاعات دقیق، مسائل میدانی، آسیب‌ها و نواقص، مشکلات مردم را اولویت‌بندی و برای رفع آنها اقدام کنیم.

شهردار صدرا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اصلاح ساختار شهرداری گفت: ساختار شهرداری را در مسیر چابک‌سازی قرار داده‌ایم و ساماندهی در حوزه مالی و اقتصادی نیز در حال انجام است.

شفیعی ادامه داد: پروژه‌های شهرداری را نیز در دو بخش پروژه‌های جاری و پروژه‌های شاخص تقسیم کرده‌ایم؛ پروژه‌های جاری شامل موضوعات فضای سبز، امور عمرانی، امور شهری و مسائل روزمره شهر است و در کنار آن، پروژه‌های شاخص و کلان را نیز دنبال می‌کنیم.

تحویل برخی بخش‌های شهر برای اجرای پروژه‌ها ضروری است

شفیعی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های شاخص صدرا نیازمند همکاری و حمایت دستگاه‌های مختلف است، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی شهر و محدودیت‌های مالی و منابع، برای اجرای پروژه‌ها نیازمند استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایت منابع دولتی هستیم.

او افزود: مجموع پروژه‌هایی که در این بخش برنامه‌ریزی کرده‌ایم حدود ۱۰ تا ۱۵ همت است و تلاش می‌کنیم با کمک شرکت عمران و منابع دولتی آنها را پیش ببریم؛ اما برای اجرای برخی پروژه‌ها لازم است قسمت‌هایی از شهر تحویل شهرداری شود.

پیشنهاد برگزاری شورای ترافیک در صدرا

شفیعی یکی از درخواست‌های خود از فرمانداری را ایجاد سازوکاری برای برگزاری شورای ترافیک در شهر صدرا عنوان کرد و گفت: اگر شورای ترافیک با حضور نمایندگان راهور، دستگاه‌های قضایی و نظارتی، حوزه عمرانی فرمانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط در خود صدرا برگزار شود، می‌توان مسائل را به‌صورت مستمر و بر اساس دستور کار پیگیری کرد.

شهردار صدرا همچنین خواستار تقویت حضور نیروی انتظامی در این شهر شد و گفت: در موضوعات مختلف به حضور پررنگ نیروی انتظامی نیاز داریم و این موضوع نباید به گونه‌ای باشد که برای هر مسئله، مسیر طولانی مراجعه به شهرستان طی شود.

او ادامه داد: با حمایت دستگاه قضایی می‌توان از ظرفیت نیرو‌های مستقر در کلانتری‌ها و کلانتری اجرائیات برای تسریع در رسیدگی به مسائل شهری استفاده کرد.

حفاری‌های شهری صدای مردم را درآورده است

شفیعی حفاری‌های سطح شهر را یکی دیگر از عوامل نارضایتی مردم دانست و گفت: برخی دستگاه‌ها در ترمیم حفاری‌ها همکاری خوبی دارند، اما حفاری‌های مربوط به برخی دستگاه‌ها از جمله مخابرات باقی مانده و مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است.

او افزود: این وضعیت علاوه بر ایجاد نارضایتی، در برخی موارد موجب بروز حادثه برای مردم نیز شده و لازم است برای تعیین تکلیف حفاری‌ها و ترمیم معابر، هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌ها صورت گیرد.

تأکید بر تشکیل گشت‌های همپوشان برای حریم صدرا

شهردار صدرا همچنین خواستار تشکیل گشت‌های همپوشان در حوزه حریم و برخی فعالیت‌های صنفی شد و گفت: در حوزه حریم لازم است شرکت عمران، امور اراضی، جهاد کشاورزی و شهرداری در کنار یکدیگر حضور داشته باشند.

دستگاه‌ها وظایف ذاتی خود را در صدرا دنبال کنند

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره استقرار نمایندگی دستگاه‌های اجرایی در صدرا گفت: برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم با حضور نمایندگی دستگاه‌ها موافقیم، اما نباید نخستین درخواست دستگاه‌ها از شهرداری، تأمین زمین و مکان باشد.

شهردار صدرا افزود: هر دستگاهی بر اساس وظایف ذاتی، سرانه جمعیتی و مأموریت‌های قانونی خود باید برای توسعه خدمات و استقرار در صدرا برنامه‌ریزی کند و این موضوع نباید به تأمین مکان از سوی شهرداری وابسته شود.

صدرا نیازمند طرح جامع حمل‌ونقل و دفع آب‌های سطحی است

شفیعی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف تجهیزات، تأسیسات و فضای سبز در فرآیند تحویل و تحول شهر تأکید کرد و گفت: لازم است در این حوزه با همکاری شرکت عمران، موارد باقی‌مانده هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

او با اشاره به ضرورت تهیه طرح‌های جامع شهری اظهار کرد: صدرا پس از حدود ۳۰ سال همچنان طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک ندارد و این مسئله باعث شده موضوعاتی مانند حمل‌ونقل ریلی، ارتباط حمل‌ونقل عمومی با شیراز، تقاطعات و رفع گره‌های ترافیکی به‌صورت یکپارچه دیده نشود.

شهردار صدرا افزود: طرح جامع دفع آب‌های سطحی نیز از نیاز‌های مهم شهر است، به‌ویژه با توجه به احتمال بارش‌های سنگین در پاییز؛ چراکه در حال حاضر سیستم یکپارچه‌ای برای دفع آب‌های سطحی در شهر وجود ندارد و نبود یک طرح جامع، موجب شده اقدامات در این حوزه به‌صورت یکپارچه پیش نرود.