باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم

رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان ایران با حضور مردم جان‌فدای ایران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رزمایش ۳۱۳هزار نفری جان‌فدایان ایران از ابتدای صبح امروز (جمعه) با حضور مردم جان‌فدای ایران برگزار شد.

 

مطالب مرتبط
حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم
young journalists club

پزشکیان: حضور مردم در رزمایش جانفدایان نماد صیانت از استقلال کشور است

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم
young journalists club

شجاعت مردم ایران با حضور در پویش جان فدا + فیلم

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم
young journalists club

شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدایان + فیلم
young journalists club

جشن ازدواج زوج‌های جان‌فدا در سراسر کشور + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم
۲۹۴

بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم
۲۶۹

راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم
۲۶۳

اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم
۲۵۴

افرادی که مبتلا به استدلال هیجانی هستند این ویژگی‌ها را دارند + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم
۲۳۴

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha