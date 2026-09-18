\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06f3\u06f1\u06f3\u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u062c\u0627\u0646\u200c\u0641\u062f\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 (\u062c\u0645\u0639\u0647) \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062c\u0627\u0646\u200c\u0641\u062f\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n