شهروندخبرنگار ما در حاشیه تجمعات اقتدار و مقاومت تصاویری از برپایی ایستگاه صلواتی در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۲۰۰ شبانه روز است که مردم خستگی ناپذیر و انقلابی اقصی نقاط کشور خیابان‌ها را رها نکردند و به عشق میهن اسلامی حماسه آفریدند. مردمانی که نشان دادند راه شهدا ادامه دارد و این شعله هیچ وقت خاموش نمی‌شود. به همین منظورمردم دیندار و متدین شهر مقدس قم در حاشیه تجمعات شبانه با برپایی ایستگاه صلواتی از راهپیمایایان پذیرایی کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

پذیرایی موکب داران قمی در تجمعات شبانه

پذیرایی موکب داران

پذیرایی موکب داران قمی در تجمعات شبانه

پذیرایی موکب داران قمی در تجمعات شبانه

پذیرایی موکب داران قمی در تجمعات شبانه

پذیرایی موکب داران قمی در تجمعات شبانه

پذیرایی موکب داران قمی در تجمعات شبانه

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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