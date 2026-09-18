باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۲۰۰ شبانه روز است که مردم خستگی ناپذیر و انقلابی اقصی نقاط کشور خیابان‌ها را رها نکردند و به عشق میهن اسلامی حماسه آفریدند. مردمانی که نشان دادند راه شهدا ادامه دارد و این شعله هیچ وقت خاموش نمی‌شود. به همین منظورمردم دیندار و متدین شهر مقدس قم در حاشیه تجمعات شبانه با برپایی ایستگاه صلواتی از راهپیمایایان پذیرایی کردند.

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منبع: اکبر بخشی - قم

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