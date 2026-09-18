باشگاه خبرنگاران جوان - مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در دیدار با شهردار کلانشهر اهواز و مشاور حوزه زنان و خانواده شهرداری اهواز، با تشریح برنامهها و اقدامات مدیریت شهری تهران در حوزه زنان، دختران و خانواده، از توسعه زیرساختها و برگزاری رویدادهای مختلف در این حوزه خبر داد.
اردبیلی با اشاره به برگزاری رویدادهای «هزار امید» در پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر در اوج برگزاری رویدادهای حوزه دختران قرار داریم و تقریباً هر روز چندین رویداد در تهران برگزار میشود.
وی افزود: امسال حدود ۶۰ مدل رویداد کنشگری دخترانه در مناطق مختلف تهران اجرا میشود. در هر مدل، گروههای دخترانه با مشارکت در یک رویداد، حول مسئلهای متفاوت به فعالیت و کنشگری میپردازند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: اجرای این ۶۰ مدل رویداد برعهده حدود ۵۲ مجموعه میانی است که شامل مجموعههای تربیتی، بخش خصوصی، گروههای مردمی و گروههای مختلف اجتماعی میشود.
اردبیلی گفت: این مجموعهها از طریق فراخوان، ایدهها و طرحهای خود را برای برگزاری رویدادهای دخترانه ارائه میکنند و مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران نیز با ارتقای طرحها، شتابدهی و حمایت از آنها، زمینه اجرای این برنامهها را فراهم میکند.
۱۷۰ هکتار زیرساخت زنانه در تهران فعال است
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای اختصاصی زنان در پایتخت بیان کرد: در حال حاضر ۲۳ شهربانو در تهران فعال است و حدود ۱۷۰ هکتار زیرساخت زنانه در شهرداری تهران ایجاد شده است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: این زیرساختها خدمات متنوع ورزشی، فراغتی، مشاورهای، آموزشی و هنری ارائه میکنند و از مزون و گالری تا استخر، کافه، پاتوقهای دورهمی و بخشهای اجتماعیمحور را دربرمیگیرند.
اردبیلی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ بهرهبردار در ۲۳ شهربانو فعالیت میکنند، گفت: بهطور متوسط در هر شهربانو حداقل ۱۵ بهرهبردار حضور دارند. فضاهای شهربانو بهصورت جداگانه کارشناسی، قیمتگذاری و واگذار میشوند.
وی ادامه داد: این مجموعهها بر اساس نیازهای زنان طراحی شدهاند و بهصورت مستمر درباره نیازمندیهای زنان نظرسنجی میکنیم. سال گذشته حدود ۸ میلیون نفرروز از این زیرساختها استفاده کردهاند.
افزایش تعداد شهردختهای تهران تا پایان سال
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران درباره مراکز ویژه دختران نیز گفت: در حال حاضر ۸ شهردخت در تهران ایجاد شده است و امیدواریم تا پایان سال تعداد این مراکز به ۱۲ شهردخت برسد تا حداقل به ازای هر دو منطقه پایتخت، یک شهردخت داشته باشیم.
اردبیلی همچنین به فعالیت مراکز توانمندسازی کوثر اشاره کرد و افزود: اکنون ۱۳۵ کارگاه کارآفرینی در تهران فعال است. در این مدل، کارآفرین طرح و مدل کسبوکار خود را ارائه میکند و متعهد میشود حقوق پایه، بیمه و سایر شرایط مورد نیاز زنان را تأمین کند.
وی گفت: پس از احراز شرایط، زنان سرپرست خانوار از طریق سامانه زنان سرپرست خانوار به این کارگاهها معرفی میشوند و روند اشتغال آنها پیگیری خواهد شد.
فعالیت ۴۵۰ گروه محلی در طرح «ریحانشهر»
اردبیلی با اشاره به فعالیتهای اجتماعی زنان در محلات تهران در قالب طرح «ریحانشهر» اظهار کرد: ریحانشهر یک مدل کار اجتماعیمحور محلی است که به زنان در محلات مختلف تهران امکان میدهد مسائل و دغدغههای خود را شناسایی و برای حل آنها طرحهای اجتماعیمحور ارائه کنند.
وی افزود: در این مدل، شهرداری نقش شتابدهنده، مربی و تسهیلگر را برعهده دارد تا طرحهای زنان به پروژههای قابل اجرا تبدیل شود. پس از آن، خود زنان اجرای پروژهها را دنبال میکنند و شهرداری نیز برای به نتیجه رسیدن آنها حمایت لازم را انجام میدهد.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۵۰ گروه محلی فعالیت خود را انجام داده، در حال انجام آن هستند یا پروژههایشان را به پایان رساندهاند. برخی از این گروهها در سالهای بعد نیز دوباره تشکیل شده و پروژههای جدیدی را دنبال کردهاند.
تأکید بر انتقال تجربیات تهران به سایر استانها
در ادامه این نشست، حجتالله دهدشتی، شهردار کلانشهر اهواز، با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: تجربیات موفق تهران باید به سایر استانها منتقل شود تا با شکلگیری یک برنامه منسجم و ملی، زمینه تقویت زیرساختها، حمایت از ظرفیتهای زنان و افزایش نقشآفرینی آنان در شهرها فراهم شود.
شهردار اهواز با اشاره به وضعیت زیرساختهای حوزه زنان در این شهر گفت: زیرساختهای ما در اهواز بهشدت ضعیف است و امروز حتی یک پارک بانوان قابل استفاده در این شهر نداریم.
دهدشتی افزود: یکی از بهترین بوستانهای اهواز در کنار رودخانه کارون قرار دارد و ظاهراً صحبتهایی درباره اختصاص بخشی از آن برای ایجاد پارک بانوان انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به برگزاری رویدادهای مختلف در اهواز اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم این است که رویدادهای برگزارشده در برخی شهرها، از جمله اهواز، نتوانستهاند پیوست مردمی مناسبی پیدا کنند.
شهردار اهواز خاطرنشان کرد: امروز یکی از مسائل اصلی ما این است که مردم را در برنامهها و رویدادها مشارکت دهیم و زمینه نقشآفرینی و همراهی آنها را فراهم کنیم.