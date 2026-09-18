بیش از ۱۶ هزار متقاضی در پایه‌های اول، هفتم و دهم مدارس شاهد استان فارس ثبت‌نام کرده‌اند که تاکنون فرآیند ثبت‌نام بیش از نیمی از آن‌ها قطعی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری مدیر کل آموزش و پرورش فارس در سیصد و نود و هشتمین، جلسه ستاد شاهد استان فارس گفت: کیفیت بخشی آموزشی، ارائه مشاوره به فرزندان شهدا و پیگیری سایر امور مرتبط با فرزندان شهدا و ایثارگران به ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

او اظهار کرد: استقبال خانواده‌ها از ثبت نام در مدارس شاهد حاکی از شرایط خوب آموزشی و پرورشی این نوع مدارس است.

کلاری افزود: کیفیت بخشی آموزشی، ارایه مشاوره به فرزندان شهدا و پیگیری سایر امور مرتبط با فرزندان شهدا و ایثارگران به ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

او تصریح کرد: در تربیت اجتماعی دانش آموزان، موضوع تربیت حماسی و تقویت هویت ملی بسیار مهم است بنابراین باید در برنامه‌های ستاد شاهد به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: تلاش داریم هفته دفاع مقدس متفاوتی را امسال رقم بزنیم دیدار با خانواده‌های شهدا و توجه به فرزندان ان‌ها در برنامه‌های آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس هم گفت: یکی از مهمترین رویداد‌های آموزش و پرورش، آیین بازگشایی مدارس و آغاز بهار تعلیم و تربیت است.

سردار ابراهیم بیانی افزود: حجم تلاش‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش بسیار وسیع و قابل تحسین است.

بیانی تصریح کرد: همکاری خوبی بین آموزش و پرورش و بنیاد شهید وجود دارد و امسال در خصوص ثبت نام فرزندان شاهد و ایثارگر تعامل خوبی صورت گرفت.

رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش فارس نیز گفت: در پایه اول ابتدایی مدارس شاهد بیش از ۴ هزار نفر، در پایه هفتم، بیش از ۶ هزار و ۸۴۰ و در پایه دهم بیش از ۵ هزار و ۱۵۰ نفر متقاضی ثبت نام در مدارس شاهد بودند که تاکنون بیش از نیمی از متقاضیان ثبت نام قطعی شده‌اند.

منبع: بنیاد شهید فارس

برچسب ها: دانش آموز ، مدارس شاهد ، استان فارس
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