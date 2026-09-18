لیست اولیه تیم ملی فوتبال ایران برای ۲ بازی دوستانه نشان می‌دهد که باز هم جوانگرایی در دستور کار قلعه نویی قرار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - لیست اولیه تیم ملی فوتبال کشورمان  در حالی  برای ۲ بازی دوستانه فیفادی مهرماه برابر ازبکستان و روسیه از سوی امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی اعلام شد که در این  لیست میانگین سنی  چندان کاهش پیدا نکرده است. البته هنوز این لیست شامل بازیکنان لیگ داخلی است و  اسامی  لژیونر‌های دعوت شده به صورت  جداگانه اعلام خواهد شد.   همچنین بازیکنان مدنظر قلعه‌نویی در تیم امید هم با توجه به حضور این تیم در بازی‎‌های آسیایی ناگویا، دعوت نشده‎‌اند و در فیفادی بعدی که آبان‌ماه خواهد بود، به تیم اضافه خواهند شد.  

لیست ۱۸ نفره  تیم ملی فوتبال شامل علیرضا بیرانوند، سیدحسین حسینی، سید پیام نیازمند، محمد نادری، احسان حاج صفی، شجاع خلیل‌زاده، محمد مهدی زارع، عارف آغاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، رامین رضاییان، آریا یوسفی، میلاد سورگی، عارف حاجی عیدی، امید نورافکن، مهدی لیموچی، مهدی محبی و امیرحسین محمودزاده هستند که از امروز خودشان را به کادر فنی معرفی کردند تا تمرینات خود را برای ۲ بازی دوستانه با روسیه و ازبکستان شروع کنند.

بازیکنانی همانند حسین کنعانی زادگان، علی علیپور، شهریار مغانلو و روزبه چشمی که در جام جهانی حضور داشتند، اما در لیست جدید تیم ملی نیستند.   البته گفته می‌شود کنعانی زادگان و علیپور به علت مصدومیت به اردوی تیم ملی دعوت نشدند. همچنین نام میلاد سورگی  هافبک شمس آذر در لیست تیم ملی دیده می‌شود که نشان می‌دهد این بازیکن توانسته نظر قلعه نویی را برای حضور در تیم ملی جلب کند.  

به هر حال وقتی  به لیست اولیه تیم ملی فوتبال نگاهی می‌اندازیم می‌بینیم که قلعه نویی همچنان اعتقاد به همان بازیکنان باتجربه و پابه سن گذاشته دارد و قصد ندارد با چهره‌ای جوان راهی جام ملت‌های آسیا شود. شاید قلعه نویی می‌خواهد با همین نسل فعلی یک جام بگیرد که بعید به نظر می‌رسد که با این بازیکنان مسن بتواند به هدف خود در جام ملت‌های آسیا برسد.  

یکی از انتقاداتی که  به تیم ملی فوتبال می‌شود این است که میانگین سنی ملی پوشان بالاست و  باید بازیکنان مسن کنار گذاشته شوند و تغییر نسل در تیم ملی صورت بگیرد و بازیکنان جوان جایگزین پابه سن گذاشته‌ها شوند. اما انگار جوانگرایی در تفکرات قلعه نویی جایی ندارد و او همچنان می‌خواهد از بازیکنان باتجربه در تیم ملی بهره ببرد.  

تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۶  با میانگین سنی ۲۹.۸  جزو پیرترین تیم ملی  تاریخ ادوار حضور ایران در جام جهانی بوده است. البته کادر فنی تیم ملی میانگین سنی بالای تیم ملی را با طرح این مسئله که  جام جهانی جای جوانان و بازیکنان بی تجربه نیست، توجیه کرد.

به هر حال تیم ملی فوتبال با همین نفرات با تجربه در جام جهانی ۴۸ تیمی نتوانست حتی از گروهش صعود کند و با ۳ تساوی به کشورمان برگشت. البته اهالی فوتبال بعد از جام جهانی انتظار دارند  که تغییر نسل در تیم ملی صورت بگیرد و یوز‌های ایرانی با بازیکنان جوان راهی جام ملت‌های آسیا شوند، اما گویا باز هم خبری از جوانگرایی در تیم ملی نیست و فقط شاهد چند تغییر اندک در لیست قلعه نویی باشیم.  

میانگین سنی بازیکنان  تیم ملی فوتبال که برای ۲ بازی دوستانه با تیم‌های ملی روسیه و ازبکستان دعوت شدند،    ۲۸.۶ است، که این میانگین سنی نسبت به جام جهانی نزدیک به ۱سال و ۳ ماه کمتر شده است. البته این میانگین منهای لژیونر‌ها و بازیکنان مدنظر در تیم امید است. خلیل‌زاده با ۳۷ سال، پیرترین و محمودی با ۲۰ سال جوان‌ترین بازیکن دعوت شده برای فیفادی ماه مهر است.

به هر حال قلعه نویی این فرصت را دارد تا تیم ملی فوتبال را برای جام ملت‌های آسیا جوان‌تر کند، اما گویا نتیجه گرایی نسبت به  آینده نگری و پشتوانه سازی برای سرمربی تیم ملی فوتبال اولویت دارد و قرار است با همان اسکلت جام جهانی پا به مسابقات جام ملت‌های آسیا بگذارد.  

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی های دوستانه ، جام ملت های آسیا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۵
آقای قلعه نویی ذهنش کهنه هَست... باید بازیکن جوان را به بازی گرفت نه پیرسال...
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