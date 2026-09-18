باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی پلیس، حجتالاسلام والمسلمین علی شیرازی در آیین اختتامیه دوره طرح ولایت ویژه فرزندان دانشجوی کارکنان فراجا که در مرکز آموزش ثامنالائمه (ع) مشهد مقدس برگزار شد، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان و دانشپژوهان این دوره، اظهار داشت: در دوره طرح ولایت، مباحث معرفتشناسی، خداشناسی، انسانشناسی، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق مطرح شد.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اهداف این دوره افزود: هدف دوره طرح ولایت، تحکیم پایههای اعتقادی، آشنایی با مبانی دین و مبانی انقلاب اسلامی و شناخت مسیر رشد و تعالی زن و مرد جامعه است.
وی از دانشپژوهان خواست نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را درباره این دوره بهصورت مکتوب ارائه کنند و گفت: پیشنهاد میکنم هر یک از دانشجویان، مطلبی کوتاه و گویا درباره این دوره و میزان تأثیرگذاری آن بنویسند تا نقاط قوت، ضعف و میزان تحقق اهداف دوره مشخص شود.
حجتالاسلام شیرازی با تأکید بر اهمیت تقویت ارتباط با خدا و قرآن تصریح کرد: همه این دوره برای یک نکته است؛ ارتباط ما را با خدا و قرآن محکم کند. این تأثیرگذاری حقیقی و واقعی است و باید ببینیم این دوره چقدر توانسته است عشق ما را به خدا و قرآن افزایش دهد.
وی قرآن را کتاب راهنمای بشر دانست و ادامه داد: همانطور که هر وسیلهای دفترچه راهنما دارد، دفترچه راهنمای انسان قرآن است. اگر قرآن را مطالعه کنیم، بفهمیم و به آن عمل کنیم، زندگی ما متفاوت میشود و در مسیر تعالی با سرعت بیشتری به سمت هدف حرکت میکنیم.
این مقام انتظامی با توصیه به جوانان برای توجه به معنای آیات قرآن و مطالعه تفسیر آن خاطرنشان کرد: تلاوت قرآن بسیار خوب است، اما مهمتر از آن، توجه به معنای آیات و تفسیر قرآن است. اگر روزانه زمانی را برای مطالعه تفسیر اختصاص دهیم، میتوانیم در طول یکی دو سال با مفاهیم قرآن آشنا شویم و برای عمل به آن در زندگی آماده شویم.
حجت الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به نعمتهای الهی گفت: تلاش ما باید این باشد که خدا را در زندگیمان پررنگ کنیم و قدر نعمتهایی را که خداوند به ما داده است، بدانیم. یکی از این نعمتها، نعمت اسلام است که باید قدر آن را بدانیم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خاتمه از اساتید، برگزارکنندگان دوره، فرماندهی انتظامی، والدین و تمامی دانشپژوهان شرکتکننده در دوره طرح ولایت تقدیر و تشکر کرد.