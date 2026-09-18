تیم فوتبال پرسپولیس در زمان مشخصی در زمین شماره ۳ آزادی تمرین نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در زمین شماره سه آزادی برگزار می شد، اما گویا چمن آنجا سفت شده و قرار است به زودی زیر کشت برود.

براین اساس قرار است تمرینات پرسپولیس چندماهی به دو زمین، شماره ۲ آزادی و همچنین ورزشگاه کاظمی انتقال بابد.

با توجه به کیفیت عالی چمن ورزشگاه اختصاصی پرسپولیس( شهید کاظمی) و امکانات این ورزشگاه،حضور در این مجموعه به نفع قرمزهاست.تنها مشکل این زمین، ترافیک است که راهی برای آن وجود ندارد.

به نظر می رسد مصدومیت کنعانی و علیپور، بی ارتباط با سفتی چمن محل تمرین قرمزها نبوده است.