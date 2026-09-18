تیم فوتبال پرسپولیس در زمان مشخصی در زمین شماره ۳ آزادی تمرین نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در زمین شماره سه آزادی برگزار می شد، اما گویا چمن آنجا  سفت شده و قرار است به زودی زیر کشت برود.

براین اساس قرار است  تمرینات پرسپولیس چندماهی به دو زمین، شماره ۲ آزادی و همچنین ورزشگاه کاظمی انتقال بابد.

با توجه به کیفیت عالی چمن ورزشگاه اختصاصی پرسپولیس( شهید کاظمی) و امکانات این ورزشگاه،حضور در این مجموعه به نفع قرمزهاست.تنها مشکل این زمین، ترافیک است که راهی  برای آن وجود ندارد. 

به نظر می رسد  مصدومیت کنعانی و علیپور، بی ارتباط با سفتی چمن محل تمرین قرمزها نبوده است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تمرین پرسپولیس
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